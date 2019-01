¿Podría usted tener cálculos biliares silenciosos?

Estados Unidos

Hasta 20 millones de estadounidenses tienen cálculos biliares. Muchos no tienen síntomas, pero no todos se escapan de un ataque de cálculos biliares (o ataque de vesícula).



La vesícula biliar es un pequeño órgano situado en la parte superior derecha del abdomen. Es un depósito de bilis, el líquido que el hígado produce para ayudar a la digestión. Los expertos no están seguros del motivo, pero los cálculos biliares se pueden formar debido a desequilibrios en las sustancias que conforman a la bilis, por ejemplo el colesterol. Puede tener uno o cientos de cálculos biliares, y pueden ser tan pequeños como un grano de arena o del tamaño de una pelota de golf.



Quién tiene el mayor riesgo de cálculos biliares:



Las mujeres. Todo el que tenga a partir de 40 años de edad. Cualquiera que tenga antecedentes familiares de cálculos biliares. Los amerindios. Los estadounidenses de origen mexicano. Los cálculos biliares "silenciosos" no interfieren con el funcionamiento de la vesícula biliar, el hígado ni el páncreas (que se encuentra cerca). Con frecuencia se descubren durante una prueba de imagen para otro problema de la salud.



Si un cálculo biliar bloquea cualquiera de los conductos que conectan a la vesícula biliar al hígado o al páncreas, usted puede sufrir un ataque de cálculos biliares. Con frecuencia sucede de noche, tras una comida pesada, y el dolor puede durar varias horas. El ataque por lo general se detiene cuando el cálculo pasa. Pero si el conducto permanece bloqueado, está en riesgo de complicaciones como inflamación o infección. Los bloqueos no tratados pueden resultar letales si evitan que el páncreas funcione de forma normal.



La buena noticia es que los ataques de vesícula graves afectan a solo alrededor de un 8 por ciento de las personas con cálculos, según un estudio danés. Las personas con el mayor riesgo son las mujeres y las que tienen un cálculo grande, o varios cálculos.



Independientemente de que sepa o no que tiene cálculos biliares, conozca los síntomas de un evento de cálculos biliares potencialmente grave, y comuníquese con su médico aunque el dolor desaparezca.



Señales de advertencia de una infección o inflamación relacionadas con los cálculos biliares:



Un dolor abdominal que dure más de 5 horas. Fiebre o escalofríos. Ictericia, que es cuando la piel o la parte blanca del ojo adquieren un color amarillo. Náuseas y vómitos. Orina con color de té y heces de colores claros. Si las pruebas confirman los cálculos, quizá quiera (o deba) extirpar la vesícula biliar, una operación muy común. Y como la vesícula biliar no es esencial, puede vivir sin ella de forma normal.



