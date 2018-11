Pregunte sobre los antibióticos que le receten a su hijo

Estados Unidos

Padres, hay varias preguntas que deben hacer cuando le receten antibióticos a su hijo en el hospital, señala la Academia Americana de Pediatría (American Academy of Pediatrics, AAP).



Aunque los antibióticos pueden salvar vidas, el uso excesivo de los fármacos puede conducir a la resistencia a los antibióticos.



"Es importante elegir la dosis correcta de antibiótico en el momento correcto y durante la duración correcta", enfatizó el Dr. Theoklis Zaoutis, miembro del comité de enfermedades infecciosas de la AAP.



"Algunos antibióticos que se recetan de forma rutinaria para atacar a un amplio espectro de bacterias que provocan enfermedades no son necesarios y podrían contribuir al problema de la resistencia", explicó Zaoutis en un comunicado de prensa del grupo.



La AAP y la Sociedad de Enfermedades Infecciosas Pediátricas (Pediatric Infectious Diseases Society) desarrollaron una lista de recomendaciones para que sirvan como punto de inicio de la conversación entre padres y médicos:



Antes de que se receten antibióticos, se deben realizar unas pruebas adecuadas para confirmar una infección bacteriana. Durante una cirugía, no se deben utilizar de forma indiscriminada antibióticos para prevenir la infección. La ampicilina es la primera opción para el tratamiento de los niños hospitalizados con neumonía adquirida en la comunidad que por lo demás están sanos e inmunizados. Se ha mostrado que unos antibióticos de espectro más amplio, como las cefalosporinas, contribuyen a la resistencia a los antibióticos y con frecuencia son innecesarios, anotaron los médicos. Los antibióticos como la vancomicina y los carbapenémicos se deben evitar a menos que se sepa que un niño tiene un riesgo específico de gérmenes que son resistentes a otros antibióticos. Se debe evitar el uso prolongado de antibióticos por vía intravenosa. En la mayoría de infecciones, los niños responden bien a los antibióticos administrados por vía oral tras un tratamiento breve con antibióticos intravenosos. "Queremos que los niños sanen lo antes posible al mismo tiempo que evitan los daños potenciales del uso excesivo de antibióticos", señaló el Dr. Jeff Gerber, miembro del comité de enfermedades infecciosas. "En última instancia, se deja que la decisión la tome el equipo médico".



Más información



La Academia Americana de Pediatría ofrece más información sobre los antibióticos.