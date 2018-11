La obesidad en sí puede aumentar los riesgos de salud

Estados Unidos

La obesidad en sí aumenta las probabilidades de diabetes y enfermedad cardiaca, incluso ante la ausencia de afecciones como la hipertensión, encuentra un estudio reciente.



"Este estudio es importante porque podemos concluir que no solo factores como la hipertensión, el colesterol alto o la falta de ejercicio que tienden a acompañar a la obesidad son nocivos. El exceso de grasa en sí es nocivo", señaló el autor sénior del estudio, el doctor Haitham Ahmed.



"Los pacientes quizá crean que el riesgo cardiovascular se mitiga si los otros factores de riesgo son normales o están bajo tratamiento, pero este estudio sugiere que no se puede ignorar el peso adicional", comentó Ahmed, cardiólogo preventivo en la Clínica Cleveland, en Ohio.



Los médicos deben asegurarse de que aconsejan a sus pacientes sobre la pérdida de peso de forma integral, añadió en un comunicado de prensa de la clínica.



En el nuevo estudio, los investigadores analizaron los datos genéticos de cinco estudios que incluyeron a un total de más de 880,000 personas.



Los investigadores encontraron que cada aumento de cinco puntos en el índice de masa corporal (IMC) aumentaba el riesgo de diabetes tipo 2 en un 67 por ciento, y de enfermedad de la arteria coronaria en un 20 por ciento. El IMC es un estimado de la grasa corporal basado en la estatura y el peso.



"Es muy importante reconocer que aunque los factores de estilo de vida sin duda contribuyen a la obesidad, la obesidad no es simplemente una opción de estilo de vida. Es una enfermedad, y hay una gran influencia genética en el peso", dijo Ahmed.



"Nuestros datos muestran que casi 100 variaciones genéticas influyen en el desarrollo de la obesidad y subsecuentemente aumentan el riesgo de enfermedad cardiaca", añadió.



Casi un 40 por ciento de los adultos estadounidenses son obesos, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. Y la enfermedad cardiaca es la principal causa de muerte en todo el mundo.



El informe aparece en la edición en línea del 16 de noviembre de la revista JAMA Network Open.



Más información



El Instituto Nacional de la Diabetes y las Enfermedades Digestivas y Renales de EE. UU. tiene más información sobre los riesgos de la obesidad para la salud.