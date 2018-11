Automedicación cuando hay infección respiratoria puede derivar en neumonías

México

La automedicación cuando existe una infección de vías respiratorias puede llevar al desarrollo de neumonía, una de las enfermedades que puede crear resistencia farmacológica, dijo en un comunicado el doctor Ramón de Dios Pérez.



"Se trata de una patología contagiosa y la automedicación en casa aumenta la probabilidad no solo de que un paciente fallezca al no haber antibióticos que remitan su proceso por haber creado resistencia ante ellos, sino de que a otros miembros de la familia, que también se han automedicado, les ocurra lo mismo", señaló.



El jefe del servicio de urgencias del Hospital del Especialidades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Jalisco dijo que el abuso de antibióticos ocasiona cuadros clínicos de neumonías cada vez más difíciles de tratar y por lo tanto existe un mayor índice de mortalidad.



"Se debe hacer conciencia en la población sobre esto porque siete de cada diez enfermedades respiratorias son de origen viral y no bacteriano, por lo que solo requieren medicamentos como el paracetamol y la clorfenamina, no antibióticos", aseveró.



Explicó que además de querer resolver las enfermedades respiratorias en casa, otro factor que puede comprometer la salud e incluso la vida de los pacientes es no acudir a consulta con el médico y creer que los síntomas pasarán.



"Aunque en muchos casos, cuando la infección es de origen viral, efectivamente las molestias ceden con buena alimentación, reposo y buenos hábitos higiénicos. Si los síntomas persisten más de cinco días, hay tos con flema y dificultad respiratoria, es necesario recibir atención especializada", puntualizó.



Finalmente detalló que la neumonía es más peligrosa para quienes cursan los extremos de la vida, es decir niños menores de 5 años de edad y adultos mayores de 65.



Debido a que por sus condiciones biológicas muchas veces no pueden expresar síntomas de riesgo, es importante que la familia esté atenta a su estado de salud.