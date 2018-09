Detección tardía y mal control elevan cifras de colesterol en Latinoamérica

México

La detección tardía, el mal control, la falta de prevención y mal tratamiento son los principales factores que inciden en que una tercera parte de la población en América Latina padezca de colesterol alto, aseguró a Efe el doctor Xavier Escudero.



"En general, Latinoamérica, que está conformada por países con economías en vías de desarrollo, el problema es común, y lo más grave es que existe un subdiagnóstico porque no existen políticas públicas para detección y prevención", aseveró el especialista.



El director de cardiología intervencionista del Instituto Cardiovascular de Cuernavaca señaló que "en México estamos algo peor, pues al menos 46% de la población tiene el colesterol alto y muchos no lo saben".



El experto señaló que esto se debe en parte a que los mexicanos genéticamente tienen particularmente bajo el colesterol HDL, un factor de protección también llamado colesterol bueno.



"Se sabe que 60 % de la población en México tiene bajo el colesterol HDL (lipoproteína de alta densidad). En contraste, los niveles de colesterol LDL (lipoproteína de baja densidad), que es el colesterol que impacta sobre la enfermedad cardiovascular, está elevado en comparación con otras poblaciones en el mundo", señaló.



Esto, indicó, eleva el riesgo de la población mexicana de padecer enfermedades cardiovasculares, pues el colesterol alto es un factor de riesgo para desarrollarlas.



De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en 2015 unas 17,7 millones de personas murieron a causa de las enfermedades cardiovasculares, lo cual representa 31 % de todas las muertes registradas en el mundo.



Según el organismo, las causas más importantes son una dieta malsana, la inactividad física, el consumo de tabaco y el consumo nocivo de alcohol.



Escudero explicó que, además de la genética, la población mexicana está padeciendo cada vez de manera más frecuente enfermedades cardiovasculares debido a que el sobrepeso y la obesidad también son factores para desarrollar estos problemas.



"Uno de cada tres mexicanos va a morir por enfermedades cardiovasculares. Actualmente, se estiman unas 70.000 muertes al año por estas causas", señaló el experto.



Esto, dijo, es preocupante debido a que México ocupa el primer lugar en obesidad en el mundo, con 70 % de su población que padece obesidad y/o sobrepeso.



En tanto, 46 % de las personas en México sufren de colesterol alto, además de que 30 % padecen hipertensión y 15 % diabetes, todos estos factores de riesgo para desarrollar una enfermedad cardiovascular.



"El problema es que una cuarta parte de la población en México tiene al menos dos de estos factores de riesgo", señaló.



Aunado a ello, dijo, los pacientes con alto riesgo se tratan mal "y si ya han padecido un infarto solo 15 % de ellos llevan un tratamiento adecuado".



El especialista señaló que en los últimos 30 años, el colesterol alto se ha tratado con estatinas, las cuales son muy eficaces para reducir sus niveles; sin embargo, un porcentaje alto de pacientes no responden al tratamiento o necesitan una mayor disminución de niveles.



Es por ello que ahora el tratamiento para esas personas consiste en una proteína que hace que el hígado pueda limpiar de la sangre el colesterol malo, lo que hace que el riesgo disminuya.



Sin embargo, el especialista resaltó la importancia de mejorar las políticas públicas al respecto, para que se apliquen programas de prevención y detección oportuna.



Además, pidió a la población hacer conciencia sobre este problema y optar por estilos de vida más saludables.



"Lo más importante es la educación, llevar a cabo hábitos higiénicos y dietéticos saludables, estar atentos a los factores de riesgo y entender que es un padecimiento que no genera síntomas, por lo que llevar un control, al menos cada año, es indispensable para detectar el problema de manera oportuna", finalizó.