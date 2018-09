Consumo de alcohol y drogas en el embarazo puede causar microcefalia en bebés

México

El consumo de alcohol o drogas durante el embarazo puede causar microcefalia en los bebés, dijo hoy el médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) David Colmenero Sánchez.



El especialista en Medicina Fetal de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) de Ginecoobstetricia del IMSS en Jalisco dijo que la microcefalia puede tener causas genéticas, ambientales y cromosómicas "aunque también causas adquiridas".



Entre ellas, señaló, están la ingesta de alcohol o drogas por parte de la madre en el embarazo.



El especialista explicó que la microcefalia es un trastorno neurológico en el que la circunferencia del cráneo del bebé y tamaño del cerebro es más pequeño de lo esperado para su edad gestacional.



Entre sus causas primordiales figuran algunos virus incluyendo el Zika, -mosquitos del género Aedes-.



"Pero también se pueden encontrar otras causas como las infecciones y el consumo de alcohol o sustancias en el embarazo", dijo el experto.



El criterio de diagnóstico inicial puede realizarse incluso a nivel intrauterino a través del ultrasonido mediante la medición de la circunferencia encefálica del feto, de manera que si esta es menor a tres desviaciones estándar por debajo de lo esperado para la edad gestacional del bebé se debe descartar esta condición durante el nacimiento.



"Darle un pronóstico a los padres en la vida fetal no es lo adecuado, estaríamos ante una sospecha, porque realmente el desarrollo neurológico no termina hasta después del nacimiento del feto, muchos de los bebés pueden recuperarse", mencionó.



Existen otros aspectos a considerar en el diagnóstico de confirmación como descartar alguna displasia esquelética por la cual no coincida el tamaño de la cabeza con el cuerpo del bebé.



Incluso señaló que existen las microcefalias aisladas, no asociadas a otros defectos del nacimiento, y que pueden no comprometer la salud mental del bebé.



"Sin embargo, las estructuras intracraneales son las adecuadas y muy probablemente este feto tenga un buen pronóstico al momento del nacimiento", agregó.



No obstante, existen otro tipo de microcefalias que, según su gravedad, pueden ocasionar retraso mental en el infante.



"Esta sí, la que tiene menos de cinco desviaciones estándar por debajo de lo esperado, ya puede generar algún nivel o grado de retraso mental en el bebé", concluyó el especialista.