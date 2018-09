Una táctica sorprendente en la guerra contra la resistencia a los antibióticos

Estados Unidos

Combinar cuatro o cinco antibióticos podría ayudar a combatir el problema creciente de la resistencia a los antibióticos, informan unos investigadores.



Los biólogos de la Universidad de California, en Los Ángeles, identificaron más de 8,100 combinaciones de cuatro o cinco antibióticos que parecen efectivas contra las bacterias dañinas.



"Hay una tradición de usar solo un fármaco, quizá dos", dijo la coautora sénior Pamela Yeh, profesora asistente de ecología y biología evolutiva.



"Ofrecemos una alternativa que parece muy promisoria. No deberíamos limitarnos a un único fármaco o a combinaciones de dos medicamentos en nuestra caja de herramientas médicas. Esperamos que varias de estas combinaciones, o más, funcionen mucho mejor que los antibióticos existentes", planteó Yeh en un comunicado de prensa de la universidad.



Hace mucho que se cree que usar tres o más antibióticos no conduciría a unos mejores resultados para los pacientes porque las interacciones entre los fármacos cancelarían sus beneficios.



Pero trabajando con ocho antibióticos, el equipo de la investigación identificó a casi 1,700 combinaciones de cuatro antibióticos y a más de 6,400 combinaciones de cinco antibióticos que son más efectivas de lo que se esperaba para detener a la bacteria E. coli.



El colaborador de Yeh, el coautor sénior del estudio Van Savage, expresó sorpresa. "Me sorprendió mucho la cantidad de combinaciones efectivas que hay a medida que aumentamos la cantidad de medicamentos", comentó Savage, profesor de ecología y biología evolutiva y de biomatemáticas.



"Las personas quizá crean que saben cómo interactuarán las combinaciones, pero en realidad no lo saben", añadió.



"Es como atacar un castillo o un fuerte. Combinar distintos métodos de ataque podría ser más efectivo que un solo método", planteó Savage.



Aunque estos resultados son promisorios, las combinaciones de antibióticos solo se han evaluado en un laboratorio. Pasarán años antes de que se puedan evaluar como posibles tratamientos, anotó Yeh.



Pero las noticias alegraron a expertos preocupados porque los antibióticos están perdiendo su poder.



"Con el espectro de la resistencia a los antibióticos, que amenaza a devolver a la atención de la salud a la época anterior a los antibióticos, la capacidad de utilizar de forma más juiciosa combinaciones de antibióticos existentes que están perdiendo su potencia de forma individual es bienvenida", aseguró Michael Kurilla, director de innovación clínica en el Centro Nacional para el Avance de las Ciencias Traslacionales de EE. UU.



"Este trabajo acelerará las pruebas en los humanos de unas promisorias combinaciones de antibióticos para infecciones bacterianas que estamos mal preparados para afrontar hoy en día", añadió Kurilla.



Los investigadores de la UCLA están creando un software de acceso abierto basado en su trabajo para que otros científicos puedan realizar sus propias investigaciones sobre estas combinaciones de antibióticos. Dijeron que el software estará disponible el próximo año.



El estudio se publicó en la edición del 3 de septiembre de la revista npj Systems Biology and Applications.



