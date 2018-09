¿Un exceso de colesterol 'bueno' HDL podría ser malo para el corazón?

Estados Unidos

Cuando se trata de proteger el corazón, hace mucho que el colesterol de lipoproteína de alta densidad (HDL, por sus siglas en inglés) tiene una reputación de ser el colesterol "bueno", en comparación con el colesterol "malo" LDL (lipoproteína de baja densidad).



Pero una nueva investigación sugiere que incluso lo "bueno" puede resultar excesivo. Unos niveles muy altos de colesterol HDL en sangre podrían en realidad ser malos. La investigación lo vinculó con un mayor riesgo de ataque cardiaco, e incluso muerte, entre pacientes que ya tenían problemas cardiacos o que se enfrentaban a un riesgo más alto de desarrollar una enfermedad cardiaca.



Los hallazgos se basan en un seguimiento de alrededor de cuatro años de los niveles de colesterol y la enfermedad cardiaca en casi 6,000 hombres y mujeres.



"Históricamente, se piensa que el colesterol HDL o ’bueno’ a unos niveles altos protege de la enfermedad cardiovascular y la muerte", comentó el autor principal del estudio, el Dr. Marc Allard-Ratick, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Emory, en Atlanta. "Pero nuestro estudio demuestra que quizá no sea así, y que de hecho, unos niveles más altos podrían ser nocivos".



El estudio se realizó como parte del Biobanco Cardiovascular de la Emory. En promedio, los participantes tenían 63 años de edad, y más o menos un tercio eran mujeres. Sus niveles de HDL variaban entre un punto bajo de menos de 30 mg/dL y un punto alto de más de 60 mg/dL en sangre.



A lo largo del estudio, un 13% de los pacientes tuvieron un ataque cardiaco o fallecieron por una causa cardiovascular.



Al final del estudio, los investigadores concluyeron que a los pacientes a quienes mejor les iba eran los que tenían unos niveles de HDL en el rango medio del espectro, o sea los que tenían entre 41 y 60 mg/dL en sangre, ya que presentaban el riesgo más bajo de ataque cardiaco o muerte por enfermedad cardiaca.



Al contrario, los que tenían unos niveles de HDL por debajo de 41 o por encima de 60 se enfrentaban a un mayor riesgo de ambos resultados de la salud, lo que demuestra lo que los investigadores llamaron un patrón de riesgo "en forma de U".



Específicamente, se encontró que los pacientes con niveles de HDL superiores a 60 tenían un riesgo un 50 por ciento más alto de muerte por enfermedad cardiaca o ataque cardiaco, frente a los que se encontraban en el rango medio, informaron los investigadores.



Los hallazgos se sostuvieron incluso tras tomar en cuenta los antecedentes de diabetes, de tabaquismo, de consumo de alcohol y los niveles de LDL del paciente. La raza y el sexo tampoco parecieron afectar a los hallazgos.



El Dr. Gregg Fonarow es director del Centro de Cardiomiopatía Ahmanson-UCLA y codirector del Programa de Cardiología Preventiva de la UCLA, en Los Ángeles. Dijo que "la investigación en la UCLA estableció hace más de dos décadas que el colesterol HDL podía, en ciertos individuos (incluyendo los que tienen unos niveles muy altos de HDL) y bajo ciertas circunstancias, ser disfuncional y proinflamatorio" y contribuir al estrechamiento de las arterias.



"En otras palabras, el llamado colesterol ’bueno’ en términos del riesgo cardiovascular podría volverse ’malo’ y asociarse con un aumento en el riesgo", añadió Fonarow, que no formó parte del equipo responsable del nuevo estudio.



Allard-Ratick reconoció que otros estudios han revelado un problema similar con el HDL en las personas que no se enfrentan a un riesgo alto de enfermedad cardiaca de otra forma. Pero dijo que el nuevo estudio es el primero en descubrir el mismo problema en personas que ya tienen un riesgo alto de complicaciones cardiovasculares, incluso aunque "el mecanismo subyacente de los hallazgos siga sin estar claro".



Y, dijo, un "aspecto sorprendente del estudio fue que esta asociación entre unos niveles altos de HDL y un aumento en el riesgo de muerte o enfermedad cardiovascular se vio más comúnmente en las mujeres, en comparación con los hombres".



Respecto a qué umbral de HDL podría resultar peligroso, Allard-Ratick dijo que la asociación con el riesgo "probablemente ocurra a unos niveles (de HDL) que superen los 80 mg/dL, y quizá incluso más altos en las mujeres".



Fonarow dijo que varios estudios anteriores han encontrado que cuando se comparan con las personas que tienen unos niveles más moderadamente altos de HDL, las personas con unos niveles de HDL "muy altos" (es decir, un umbral de 90 mg/dL o más) parecen enfrentarse a un mayor riesgo de enfermedad cardiaca.



Entonces, ¿qué deben hacer los pacientes preocupados?



Allard-Ratick planteó que "como la causa de este hallazgo sigue sin estar clara, en este momento no se sabe cuál es la gestión adecuada. Los pacientes con un colesterol HDL muy alto deben seguir abordando otros factores de riesgo modificables (como la hipertensión, el tabaquismo y la obesidad) para reducir la enfermedad cardiovascular".



Los hallazgos fueron presentados el sábado en la reunión de la Sociedad Europea de Cardiología (European Society of Cardiology) en Múnich, Alemania. Las investigaciones presentadas en reuniones se deben considerar preliminares hasta que se publiquen en una revista médica revisada por profesionales.



