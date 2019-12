¿Tiene 40 y quiere embarazarse? tome en cuenta estos cinco consejos

San Pedro Sula, Honduras.



Muchas mujeres pueden posponer ser madres para terminar su carrera profesional, por ello se ha vuelto muy común que después de los 40 años deseen embarazarse, lo cual puede convertirse en un riesgo para ellas y el bebé.



Lo importante es que la mujer siga una consulta de preconcepción para conocer cómo se encuentra su organismo para poder quedar embarazada.



La ginecóloga Osiris Paredes indica que es importante una consulta previa para valorar el estado de salud, “si hay algo anormal debe tratarse y debe tomar ácido fólico y vitaminas, por lo menos dos o tres meses antes de iniciar la concepción”.





Embarazarse de 40 a 45 años representa un riesgo implícito por la edad, puede presentar probabilidades de trastornos anatómicos en el bebé o pérdidas del bebé por alteraciones hormonales, explica la especialista. Lo más recomendable es tener los hijos antes de los 35 años, asegura la ginecóloga.



Cambios

La ginecóloga Nidia López comenta que “la mujer tienen que saber que es embarazo de alto riesgo. Detalla que a esta edad la mujer presenta problemas metabólicos como hipertensión y diabetes, por eso un embarazo es más complicado y compromete la vida de la madre y el hijo.



Normalmente, los óvulos en esta edad no tienen una buena carga genética, “no se pueden hacer estudios genéticos antes para evitar esos problemas. Otro riesgo es que presente el bebé alteraciones cromosomáticas como Síndrome de Down”, afirma.

Paredes explica que la mujer antes de embarazarse debe hacerse pruebas hormonales, porque muchas veces se presentan alteraciones.

Además de estudio de ultrasonido de los órganos pélvicos, “en nuestro medio es común que la mujer presente miomas y eso puede dificultar el embarazo. También un estudio ecográfico y algunos laboratorios buscando situaciones que pueden hacer que el embarazo fracase”, comenta la especialista.



Seguir un control de embarazo para evitar complicaciones como preclampsia o diabetes gestacional.



La mujer debe conocer todos los riesgos y decide seguir con el embarazo, debe ser una persona saludable y no tener sobrepeso u obesidad. Además tendrá que seguir un control antes y durante el embarazo, explica la doctora Nidia López.



Si padece de hipertensión, diabetes y males cardiovasculares deben mantenerlo en control, para poder embarazarse y que sea un proceso normal y exitoso.



Controlar el perfil lipídico porque puede presentar otros malestares al momento de embarazarse. También tiene que hacer ejercicio diariamente para evitar el sobrepeso y llevar una vida saludable emocionalmente.

Recomendaciones





1- Ingiera vitaminas prenatales con ácido fólico antes de quedar embarazada para ayudar a prevenir defectos del tubo neurológico, particularmente la espina bífida.



2- No tome ningún medicamento, incluidos los naturales, sin consultar antes a su médico. Debe seguir un estricto control de su embarazo para que no presente complicaciones.



3- Controle la ingesta de comida, deben ser cinco comidas diarias: tres grandes y dos meriendas. Debe incluir todos los grupos alimenticios, pero se debe mantener un equilibrio.



4- Después del primer trimestre puede realizar ejercicio, solicite el apoyo de un entrenador. Si prefiere puede caminar, hacer yoga o nadar por 30 minutos al día.



5- Evite tomar cafeína. La cafeína puede atravesar la placenta y afectar el ritmo cardíaco de su bebé. No fume puede producir nacimiento prematuro y anomalías congénitas.

Artistas embarazadas después de los 40.

1. Marcia Cross: salió embarazada después de los 40 años y tuvo gemelos. Lo ideal es llevar un control.

Uma Thurman

La estrella de Kill Bill y preferida del director Tarantino, Uma Thurman, tuvo a su tercer hijo después de los 41 años.



Thalía

Tuvo a su segundo hijo a los 40 años. La cantante consiguió la parejita (niño y niña) y como podemos ver en la foto, le encanta divertirse con sus bebés.

La talentosa actriz Halle Barry tuvo a su segundo hijo a los 48 años.

Carla Bruni

La modelo tenía 43 años cuando dio a luz a su segundo hijo, ya tenía uno llamado Aurelien.