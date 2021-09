Recibir la vacuna contra la covid-19 puede mejorar la salud mental

The New York Times.



Cuando recibió la primera dosis de la vacuna contra la covid-19, ¿sintió un gran alivio? Si es así, no es el único.



Los adultos de EE. UU. que recibieron la vacuna entre diciembre de 2020 y marzo de 2021 experimentaron una reducción del 4 por ciento en el riesgo de tener una depresión leve, y una reducción del 15 por ciento en el riesgo de una depresión grave, reportaron los investigadores en la edición del 8 de septiembre de la revista PLOS ONE.



"Las personas que se vacunaron experimentaron una reducción en la angustia mental, lo que sugiere que el alivio por la reducción en el riesgo de salud se traduce en una reducción del estrés", señaló el investigador principal, Francisco Pérez Arce, un economista de Washington, D.C., del Centro de Investigación Económica y Social de la Universidad del Sur de California.



En este estudio, Pérez Arce y sus colaboradores encuestaron a los participantes del Understanding America Study (algo así como "Estudio para comprender a EE. UU."), una observación continua de más de 8,000 adultos de todo el país.



Desde que las vacunas estuvieron disponibles en diciembre, la encuesta preguntó a los panelistas si se habían vacunado contra la covid-19. Los participantes también completaron un cuestionario de cuatro puntos diseñado para proveer una observación rápida de sus niveles de ansiedad y depresión.



Muchos beneficios



Los investigadores encontraron que las personas que no se habían vacunado en marzo tendían a tener unos niveles más altos de ansiedad y depresión que las que se vacunaron en las primeras olas de distribución de las vacunas.



De hecho, los niveles comenzaron a bifurcarse, y las personas que no se habían vacunado comenzaron a ponerse más ansiosas y las que habían obtenido al menos una dosis a sentir un mayor alivio, mostraron los resultados.



Pero es importante anotar que el alivio provocado por la vacuna que se encontró en este estudio fue entre las personas con un riesgo más alto de contraer la COVID-19 o de sucumbir a una enfermedad grave o la muerte.



"Observamos a las personas que se vacunaron antes de finales de marzo. Esto incluye a las personas que estaban muy dispuestas o que tenían más riesgos percibidos", aclaró Pérez Arce.



Las personas mayores, los trabajadores de primera línea y los profesionales de la atención de la salud fueron los que más se vacunaron durante este periodo, aclaró la Dra. Ludmila De Faria, presidenta del Comité de Salud Mental de las Mujeres de la Asociación Americana de Psiquiatría (American Psychiatric Association).



"Sé que sentí una sensación de alivio de mi ansiedad", comentó De Faria, que estuvo entre las primeras en vacunarse. "De repente, estar en el hospital y tratar a los pacientes ya no era una idea aterradora. Tenía una capa adicional de protección".



Las personas en las olas posteriores, entre ellas las que al principio se mostraban renuentes a vacunarse, quizá no hayan tenido la misma sensación de alivio cuando recibieron su dosis, apuntaron Pérez Arce y De Faria.



Añadieron que otras cosas también podrían explicar la reducción en la ansiedad entre los que se vacunaron pronto, entre ellas un aumento en la socialización, unos mejores prospectos laborales, y el recibo de los cheques de estímulo que buscaban calmar los miedos económicos.



También hay probabilidades de que las personas que sintieron un alivio inicial con la vacunación desde entonces se hayan puesto más ansiosas, dado el aumento en la variante Delta, añadió Pérez Arce.



"No lo sé, pero pensaría que hay muchas posibilidades de que sea así, que incluso las personas cuya salud mental mejoró podrían haber empeorado ante el aumento de los riesgos percibidos y reales de la Delta", comentó.