¿El ruido del tráfico podría aumentar las probabilidades de demencia?  

The New York Times.



Es algo más que una molestia: la exposición a largo plazo al ruido del tráfico y de los trenes podría aumentar el riesgo de demencia y de enfermedad de Alzheimer, informan unos investigadores daneses.



Los autores del estudio señalaron que más de 1,200 de los casi 8,500 casos de demencia de Dinamarca de 2017 podrían haber resultado de la exposición al ruido, lo que significa que reducir el ruido del tráfico podría ayudar a prevenir los problemas de pensamiento, memoria y conducta asociados con la afección.



El estudio, que se publicó en la edición en línea del 8 de septiembre de la revista The BMJ, no prueba que el ruido provoque demencia o Alzheimer, sino solo que parece haber un vínculo.



"Ampliar nuestro conocimiento sobre los efectos nocivos del ruido para la salud es esencial con el fin de fijar las prioridades e implementar políticas y estrategias de salud pública efectivas que se enfoquen en la prevención y el control de las enfermedades, entre ellas la demencia", plantearon los investigadores en un comunicado de prensa de la revista.



Los efectos



Estudios anteriores han vinculado el ruido del transporte con la enfermedad de la arteria coronaria, la obesidad y la diabetes, comentaron la autora del estudio, Manuella Lech Cantuaria, profesora asistente del Instituto Maersk McKinney Moller de la Universidad del sur de Dinamarca en Odense, Dinamarca, y sus colaboradores.



Si estudios futuros confirman los nuevos hallazgos, los investigadores dijeron que podrían tener un importante efecto en la estimación de la carga de enfermedad y costos de atención de la salud que se atribuyen al ruido del transporte.



En el estudio, los investigadores compararon la exposición residencial a largo plazo al ruido del tráfico en carretera y los trenes con el riesgo de demencia en 2 millones de daneses de a partir de 60 años.



El equipo escudriñó los registros de salud nacionales para encontrar casos de demencia y Alzheimer, de demencia vascular y de demencia relacionada con la enfermedad de Parkinson durante un periodo de casi nueve años. Se identificaron más de 103,000 casos nuevos de demencia entre 2004 y 2017.



Tras tomar en cuenta otros factores relacionados con los residentes y sus vecindarios, los investigadores encontraron que una exposición promedio de 10 años al ruido de la carretera y de las vías férreas aumentó las probabilidades de demencia. Hubo un patrón general de un riesgo más alto con una mayor exposición al ruido.



Los autores reportaron que el ruido de las carreteras y de las vías férreas se vinculó con un riesgo un 27 por ciento más alto de enfermedad de Alzheimer. Pero solo el ruido de las carreteras se vinculó con un aumento en el riesgo de demencia vascular.



Los investigadores añadieron que estas asociaciones podrían deberse a la liberación de hormonas del estrés y a las alteraciones en el sueño, que conducen a enfermedad de la arteria coronaria, y a cambios en el sistema inmunitario e inflamación, que se observan al inicio de la demencia y de la enfermedad de Alzheimer.