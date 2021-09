¿Tuvo covid-19? Cuidado al extraerse dientes, puede terminar con una hemorragia

San Pedro Sula, Honduras.



Fany Santos nunca se imaginó que extraerse tres muelas cordales mediante una cirugía, tres meses después de haber superado el covid-19, la mandaría al hospital con una hemorragia.



El procedimiento parecía bien, comenta Fany, aunque se le inflamó y puso morada el área donde se extrajo las cordales o muelas de juicio, ella pensó que todo era normal.





Qué hacer en caso de hemorragia En caso de una hemorragia por una extracción, el paciente debe morder una gasa estéril por una hora para tratar de ayudar a favorecer la coagulación en esa zona. Si aun así persiste debe consumir la vitamina K intramuscular, que ayuda al hígado a promover algunos factores de coagulación que nos pueden favorecer y beneficiar.

Si el paciente no informó y luego lo hace saber, allí lo que debe hacer es someterse a un proceso hospitalario, pero lo ideal es informar.

A los 10 días le quitaron los puntos, pero lo peor ocurrió días después. Una mañana se levantó con la boca llena de sangre y no le paraba la hemorragia. Asustada llamó a su hermana, quien la llevó de inmediato a la clínica dental, le recetaron medicamentos y se fue para su casa.

“Llegando iba cuando me volvió el sangrado, regresé y me pusieron vitamina K anticoagulante, pero la sangre no paraba, sino hasta horas después. Cuando ya se había calmado, me iba subir al carro cuando me desmayé, me llevaron de emergencia al hospital con oxígeno porque ya no podía ni respirar”, dice la joven al recordar la horrible pesadilla que vivió.

Al consultarle si los odontólogos sabían que era paciente poscovid dijo: “Sí, ellas estaban al tanto de mi condición porque yo les informé, pero dijeron que no había problema”, comenta.



Fany, quien ahora se recupera y toma hierro para nivelar su hemoglobina, comenta: “Los médicos que me atendieron en el hospital dijeron que los dentistas debieron conocer los tiempos de coagulación para ver si son prolongados porque soy paciente poscovid”.



Miguel Flores, decano de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), dice que lo mejor que se debe hacer con una persona que ha padecido de coronavirus es hablar con el médico que la ha tratado y ver si se puede proceder a un tratamiento así, todo depende del tipo de síntomas que presentó y evaluar si hay riesgo, si no, es mejor posponerlo.



En casos de anticoagulantes



El decano agrega que los riesgos de un procedimiento dental son mayores, sobre todo si un paciente está tomando o tomó anticoagulantes y se extraen algunas piezas dentales.

“Debemos hacer una historia clínica completa, se debe preguntar qué medicamentos está tomando, cuántas veces y desde cuándo, en esto los odontólogos debemos estar bien prestos.

Generalmente a los pacientes con covid les recetan dependiendo de la gravedad. Debe existir comunicación, el paciente tiene que informar que está bajo tratamiento de anticoagulantes, y el odontólogo está obligado a preguntar a fin de evitar una hemorragia innecesaria”, manifiesta.



Los medicamentos anticoagulantes retardan la coagulación de la sangre, lo que previene complicaciones, como la formación de coágulos en las válvulas artificiales, la obstrucción de las válvulas y el desplazamiento de coágulos de sangre hasta el cerebro, lo que puede provocar un derrame cerebral.

Expresa que en los pacientes anticoagulados se debe evitar someterlos a tratamientos que luego se conviertan en una pesadilla tanto para el paciente como para el odontólogo.



“Cualquier tratamiento, desde una endodoncia, que es el retiro del nervio, puede provocar un sangrado que después será complicado detenerlo, no digamos una extracción dental, que conllevaría a un sangrado mucho mayor”.



Otras enfermedades que pueden perjudicar a la hora de un proceso, además del covid-19, son males hepáticos o del hígado, pacientes cardiópatas, que son enfermedades del corazón, para evitar la formación de coágulos y trombos, bajo el tratamiento de Cardioaspirina o enfermedades congénitas.





RECOMENDACIONES

Evítelos

Es ideal que evite el azúcar todo lo que pueda y sobre todo antes de irse a dormir.



Flúor

Es necesario que cambie su cepillo cada tres meses, más si ha tenido el coronavirus, dicen expertos.



Hágalo

Dele a su niño leche pura con las comidas, y agua fluorada entre comidas. Evite el jugo, en tazas con boquilla.