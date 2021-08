Un cambio en la alimentación podría reducir riesgo de disfunción eréctil

The New York Times.



La dieta mediterránea puede ofrecer muchos beneficios al cuerpo humano, entre ellos un corazón más sano y un cerebro más agudo.



Pero hay otro beneficio en que los hombres podrían tener un interés particular.



Seguir una dieta mediterránea puede reducir el riesgo de un hombre de disfunción eréctil en el futuro, según una investigación que se presentó en línea el viernes en la reunión anual de la Sociedad Europea de Cardiología (European Society of Cardiology).



Los investigadores encontraron que la dieta mejora la salud de los vasos sanguíneos en todo el cuerpo, incluso en el órgano viril.

Los hombres que seguían la dieta mediterránea tenían unos niveles más altos de testosterona, un mejor rendimiento eréctil y unas arterias más flexibles, mostraron los resultados.



"Parece factible que este patrón dietético pueda mejorar la aptitud física y el rendimiento eréctil al mejorar la función de los vasos sanguíneos y limitar la reducción en la testosterona que ocurre en la mediana edad", planteó en un comunicado de prensa de la reunión el investigador, el Dr. Athanasios Angelis, de la Universidad de Atenas, en Grecia.

A comer sano



En el estudio, Angelis y sus colaboradores siguieron a 250 hombres con hipertensión y disfunción eréctil. Su edad promedio era de 56 años.



Preguntaron a sus hombres sobre la dieta, y se puntuaron sus respuestas para indicar qué tan bien seguían una dieta mediterránea.



La dieta enfatiza las frutas, las verduras, los granos integrales y el aceite de oliva. Se pueden consumir productos lácteos, huevos, pescado y aves en cantidades entre bajas y moderadas, pero se debe limitar el consumo de carne roja.



Los hombres que seguían más de cerca una dieta mediterránea tenían una mejor capacidad de aumentar el flujo sanguíneo en todo el cuerpo cuando era necesario, y más testosterona. A los que tenían una buena aptitud física les fue incluso mejor. Pero las investigaciones presentadas en las reuniones médicas se consideran preliminares hasta que se publican en una revista revisada por profesionales.



Tiene sentido que una dieta que se sabe que mejora la salud también ayude con las erecciones, afirmaron dos expertos de EE. UU. que no participaron en el estudio.



"La disfunción eréctil y la enfermedad cardiovascular están en el mismo espectro", comentó el Dr. Andrew Freeman, cofundador del Grupo de Trabajo de Nutrición y Estilo de vida del Colegio Americano de Cardiología (American College of Cardiology), y cardiólogo de National Jewish Health, en Denver. "Muchas veces, decimos que la disfunción eréctil es el canario en la mina. Con frecuencia aparece primero, antes de que alguien sufra un evento cardiovascular".



Se ha mostrado que la dieta mediterránea mejora la salud de las células que recubren las paredes interiores de los vasos sanguíneos, dijeron Freeman y el Dr. Carlos Santos Gallego, cardiólogo del Hospital Mount Sinai, en la ciudad de Nueva York.



"Cuando las arterias están sanas, pueden dilatarse, aumentar su diámetro, y por tanto llevar más sangre al tejido" de todo el cuerpo, explicó Santos Gallego.



"No es sorprendente que si mejora la función [de los vasos sanguíneos] en general, también mejore los vasos que llevan sangre al pene. Es completamente previsible", apuntó Santos Gallego.



La dieta mediterránea también mejora la producción de óxido nítrico en el cuerpo, que es un compuesto bioquímico que ayuda a los vasos sanguíneos a relajarse y dilatarse, añadió Santos Gallego.

Investigaciones



Estos nuevos hallazgos concuerdan con estudios anteriores, que también mostraron unos beneficios similares en los hombres con la dieta mediterránea, dijo Santos Gallego.



Pero Santos Gallego advirtió que los hombres que tengan dificultades actuales para mantener una erección no experimentarán un beneficio inmediato en esa áreas si adoptan la dieta.



"La dieta mediterránea no será un tratamiento para la disfunción eréctil", apuntó Santos Gallego. "Si un paciente tiene disfunción eréctil y comienza de inmediato una dieta mediterránea, no funcionará como la Viagra".



Más bien, los hombres que siguen la dieta tendrán menos probabilidades de sufrir disfunción eréctil en el futuro, aclaró.



Freeman también advirtió que la dieta mediterránea tradicional no se debe "americanizar", si desea experimentar los beneficios.



"Una dieta mediterránea tradicional es sobre todo de origen vegetal. Es rica en verduras y lentejas, y quizá algo de aceite de oliva, mientras que en Estados Unidos, cuando se piensa en la dieta mediterránea, todo el mundo piensa en queso feta y cordero", apuntó Freeman. "Si sale a un restaurante y se comen una cena muy pesada que es ’mediterránea’, quizá no sea la forma tradicional".