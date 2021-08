Para las mujeres, dejar de fumar podría ser más difícil que para los hombres

The New York Times.



Las mujeres fumadoras fuman menos cigarrillos que los hombres, pero tienen más problemas para abandonar el hábito, informan unos investigadores franceses.



"Nuestros hallazgos resaltan la necesidad de proveer intervenciones de cesación del tabaquismo personalizadas para las necesidades de las mujeres", señaló Ingrid Allagbe, una estudiante doctoral de la Universidad de Borgoña que dirigió la investigación.



El estudio incluyó a casi 38,000 fumadores, de los cuales más o menos un 43 por ciento eran mujeres, que tenían a partir de 18 años de edad, en Francia, que visitaron servicios de cesación del tabaquismo entre 2001 y 2018.



En promedio, las mujeres fumaban 23 cigarrillos al día, y los hombres 27. Alrededor de un 56 por ciento de las mujeres tenían una dependencia grave de la nicotina, en comparación con un 60 por ciento de los hombres.



Sin embargo, un 55 por ciento de los hombres lograron dejar de fumar, frente a un 52 por ciento de las mujeres, encontraron los investigadores.



Los hallazgos se presentaron en una reunión en línea de la Sociedad Europea de Cardiología (European Society of Cardiology), entre el 27 y el 30 de agosto. Las investigaciones presentadas en reuniones por lo general se consideran preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por profesionales.



"Los hallazgos sugieren que, a pesar de que fuman menos cigarrillos y que tienen menos dependencia de la nicotina que los hombres, para las mujeres dejar de fumar resulta más difícil", planteó Allagbe.



¿Por qué?



"Entre los factores contribuyentes posibles se podría encontrar una mayor prevalencia de ansiedad, depresión y sobrepeso u obesidad entre las mujeres", explicó. "Antes se ha reportado que las mujeres podrían enfrentarse a unas barreras distintas para la cesación del tabaquismo, relacionadas con el miedo a aumentar de peso, las hormonas sexuales y el estado de ánimo".



Tanto los hombres como las mujeres tenían factores de riesgo de enfermedad cardiaca. El colesterol alto fue más común en los hombres (un 33 por ciento) que en las mujeres (un 30 por ciento), al igual que la hipertensión (un 26 frente a un 23 por ciento) y la diabetes (un 13 frente a un 10 por ciento).



Pero, en comparación con los hombres, las mujeres fueron más propensas a tener sobrepeso (un 27 frente a un 20 por ciento), y a tener síntomas de ansiedad o depresión (un 37.5 frente a un 26.5 por ciento), encontró el estudio.



"Los resultados indican que se necesitan unos programas integrales de cesación del tabaquismo para las mujeres, que ofrezcan un método multidisciplinario que implique a un psicólogo, un dietista y a un especialista en actividad física", añadió Allagbe en un comunicado de prensa de la sociedad.