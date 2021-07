La contaminación del aire causa la muerte de 7 millones de personas cada año

Lima, Perú.



Unas 7 millones de personas mueren cada año en el mundo debido a la exposición al aire contaminado, que daña la salud respiratoria y desencadena enfermedades frecuentes como la rinitis alérgica, informaron en Lima especialistas en el tema.



Con motivo del Día de Mundial de la Alergia, establecido cada 8 de julio, un comunicado informó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que aproximadamente el 90 % de las personas en el mundo respira aire contaminado y que alrededor del 40 % de los adultos y el 25 % de niños padece de rinitis alérgica.



Precisamente, la rinitis alérgica es una de las enfermedades más frecuentes en el mundo y, según datos estadounidenses, tiene un gran impacto económico, ya que ocasiona costos médicos superiores a la diabetes y el asma.

Al respecto, el neumólogo pediatra Manuel Soto Martínez detalló que tanto la contaminación "externa" (que incluye quemas, contaminación de fábricas o vehículos, entre otros) como la "interna" (moho, humedad, humo de cigarro y polvo en ambientes cerrados), ingresa al sistema respiratorio y daña los pulmones, el corazón y el cerebro.



Factores que dañan



El especialista explicó que otras causas de la rinitis alérgica son los factores genéticos y los relacionados con cambios en el estilo de vida, como el estrés, el tabaquismo y la dieta poco saludable.



Por ese motivo, agregó que es importante el reconocimiento temprano de los principales síntomas de esta enfermedad, como la congestión, los estornudos, el exceso de mucosa y la comezón, ya que eso facilita el diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado.



Soto Martínez indicó que cerca del 30 % de los pacientes afectados en el mundo no recibe tratamiento y menos del 50 % de los que sí lo hacen tiene seguimiento médico, lo que no permite asegurar que este sea el correcto para cada persona.



"Esto es un problema, ya que una medicación inadecuada no solo aumenta el riesgo de desarrollar otras patologías, sino que también deteriora la calidad de vida y la reduce la productividad", alertó.



Para evitar esas complicaciones, el médico recomendó que se debe lavar la ropa de cama con agua caliente para eliminar los ácaros, y mantenerla en fundas herméticas cuando no se utiliza, así como prescindir del uso de alfombras en el hogar.



También sugirió evitar la quema de incienso o espirales para eliminar mosquitos, ventilar los espacios cerrados, reparar fugas de agua y mantener los baños y cocinas libres de agua estancada.



Soto Martínez agregó que la conmemoración del Día Mundial de la Alergia es una fecha clave "para trabajar en conjunto" en el desarrollo de estrategias para disminuir el porcentaje de personas con esta enfermedad y para resaltar la importancia de recibir un tratamiento médico acorde a cada condición. EFE