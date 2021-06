¿Busca el amor? Los jóvenes beben más alcohol cuando están en relaciones casuales

The New York Times.



Cuando los adultos jóvenes buscan una relación romántica casual, es probable que consuman alcohol, sugiere una investigación reciente.



Por otra parte, los que ya están en una relación seria son menos propensos a consumir alcohol.



El estudio incluyó a más de 700 personas del área de Seattle, de 18 a 25 años, que rellenaron encuestas cada mes durante dos años. El estudio utilizó una muestra comunitaria que no se limitó a los estudiantes universitarios.



"Los adultos jóvenes cambian tanto en términos de las relaciones sociales, que tener estos datos mensuales de verdad nos ayudó a enfocarnos en las sutilezas y observar estos cambios en el consumo de alcohol dependiendo de las situaciones sociales", señaló la autora del estudio, Jennifer Duckworth, profesora asistente del departamento de desarrollo humano de la Universidad Estatal de Washington.

LEA: Descubren que el coronavirus pasó de un perro a un humano



"La idea es comprender si los adultos jóvenes podrían estar considerando el alcohol como una forma de facilitar las relaciones. Quizá crean que el alcohol es una forma de hacer que estar en compañía sea más fácil o divertido", apuntó Duckworth en un comunicado de prensa de la universidad.



En el estudio, los investigadores separaron a los adultos jóvenes solteros en dos grupos de "relaciones": los que tenían citas románticas casuales, y los que no estaban interesados en las citas. Dieron seguimiento a los participantes del estudio a medida que entraban y salían a distintos estatus de relación.



"Por ejemplo, un mes, alguien quizá no esté interesado en las citas, y su consumo de alcohol tendía a ser más bajo. Entonces, si comienzan a salir con alguien, el consumo de alcohol tendía a ser más alto", aclaró Duckworth.



"Si un estudiante universitario tiene exámenes de mitad del semestre, quizá esté menos interesado en pasar tiempo con los amigos", añadió. "Pero si son las vacaciones de primavera, quizá dé más importancia a esas amistades. Y cuando las amistades cobran importancia, encontramos que el consumo de alcohol tiende a ser más alto".



Los riesgos y daños



Los adultos jóvenes tienen un consumo de alcohol de alto riesgo mayor que el de cualquier otro grupo de edad, anotó Duckworth. Los autores del estudio dijeron que el objetivo general de esta investigación era comprender el contexto de un mayor consumo de alcohol entre los adultos jóvenes.



"Comprender lo que sucede en sus vidas a lo largo del tiempo es muy útil si deseamos mitigar el consumo de alcohol de alto riesgo", explicó Duckworth. "Podemos enfocarnos en intervenciones para ayudar a educar a los adultos jóvenes sobre lo que motiva sus conductas. Estamos uniendo el consumo de alcohol con la investigación sobre el desarrollo de una forma significativa que pueda de verdad ayudar a las personas".



El Instituto Nacional sobre el Abuso del Alcohol y Alcoholismo de EE. UU. financió el estudio. Los hallazgos se publicaron en la edición en línea del 14 de junio de la revista Substance Use & Misuse.