Bacteria del cólera si no se trata puede matar en menos de 24 horas

San Pedro Sula, Honduras.



El cólera es una infección gastrointestinal causada por la bacteria Vibrio cholerae, que provoca diarrea acuosa aguda, lo que puede llevar a una deshidratación grave e incluso la muerte en cuestión de horas si la persona no recibe tratamiento a tiempo.



Luis Romero, infectólogo del hospital Mario Rivas, dice que la característica que tiene el cólera es que la evacuación es como agua de arroz, de bastante gasto y muy fétida. No hay sangrado, puede llegar a tener moco y hay bastante vómito.





PARA SABER Los últimos brotes fueron en 1998, en el cual hubo cerca de 350 personas fallecidas por esta bacteria. Hasta el momento no ha habido otro brote como este, el actual es de menor intesidad, pero se debe poner vigilancia

“En las intoxicaciones por cólera no hay fiebre, si hubiese hay que sospechar en otro tipo de agentes enterovirus, cualquier otro virus o toxinas, pero lo que hemos notado es que la bacteria que hay en Santa Cruz de Yojoa no es tan fuerte o letal como la ocurrida en 1998, cuando murieron como 350 personas”, dice.

El infectólogo manifiesta que el cólera si es causado por el serotipo o1 o el serotipo o39, que son los más severos y la mortalidad es alta. “En cuestión de horas puede llevar a la muerte a una persona, el cólera lo que produce es una diarrea secretora, de alto volumen, de alto gasto y que puede llevar a la deshidratación o shock hipovolémico (una afección de emergencia) y, en cuestión de horas, si no se hidrata o hay un acceso endovenoso rápido la persona puede fallecer por hipotensión, deshidratación en menos de 24 horas.



Cuidado con la deshidratación



Romero dice que los síntomas de deshidratación son irritabilidad, tendencia al sueño, mucosas secas, ojos hundidos. Cuando la persona tiene mucha tendencia al sueño significa que su grado de deshidratación es muy severo.



Además, los pulsos están débiles, el llenado capilar es lento, pero uno de los signos en casa que se puede llevar a la deshidratación es cuando; por ejemplo, los niños que no se controlan en los brazos de los papás, que todo es llanto, irritables y tendencia al sueño y hay poca orina.



“Los niños y adultos mayores son los más vulnerables, los menores de 5 años y mayores de edad son susceptibles, aunque una persona sana si se infecta por los serotipos más virulentos la mortalidad puede ser igual.



En los niños, su composición corporal es más agua que grasa y el riesgo de caer en un choque hipovolémico es mayor”, comenta el experto. Esta infección resulta más común en entornos densamente poblados con instalaciones sanitarias deficientes y donde el suministro de agua no está asegurado.





Recomendaciones

Las medidas de prevención de esta bacteria son la higiene, usar agua potable; si no la tiene hay que hervirla o clorarla.



Hervir bien los alimentos, lavar bien las frutas y legumbres porque la bacteria está asociada a las malas condiciones higiénicas.



Lávese las manos con agua y jabón frecuentemente, especialmente después de usar el baño y antes de manipular alimentos. Después de enjabonarte las manos mojadas, frótalas entre sí durante al menos 15 segundos antes de enjuagarlas.