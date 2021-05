La "prediabetes" aumenta las probabilidades de ataque cardiaco y ACV

The New York Times.



La prediabetes, en que los niveles de azúcar en sangre son altos, pero no suficientemente altos como para diagnosticar diabetes tipo 2, no es algo que se deba pasar por alto.



Aumenta de forma significativa el riesgo de ataque cardiaco, accidente cerebrovascular (ACV) y otros problemas cardiacos graves, muestra una investigación reciente.



Los hallazgos resaltan la necesidad de que los proveedores de atención de la salud y los pacientes prevengan la prediabetes, según los autores del estudio, que se presentará el 16 de mayo en la reunión virtual del Colegio Americano de Cardiología (American College of Cardiology).

Coronavirus: Diabéticos, con males cardiacos e hipertensos, los más sensibles



"En general, tendemos a no darle demasiada importancia a la prediabetes. Pero encontramos que la prediabetes en sí puede aumentar de forma significativa las probabilidades de que una persona sufra un evento cardiovascular mayor, aunque nunca progrese hasta tener diabetes", advirtió en un comunicado de prensa de la reunión el autor principal, el doctor Adrian Michel.



"En lugar de prevenir la diabetes, debemos cambiar el enfoque y prevenir la prediabetes", planteó Michel, residente de Beaumont Hospital-Royal Oak, en Michigan.



Consecuencias



La diabetes tipo 2 es un importante factor de riesgo de ataque cardiaco, ACV y bloqueos en las arterias del corazón. El riesgo cardiaco que plantea la prediabetes ha estado menos claro, y Michel y sus colaboradores analizaron los datos de casi 25,000 pacientes tratados en el Sistema de Salud Beaumont entre 2006 y 2020.



Durante un seguimiento promedio de cinco años, ocurrieron unos eventos cardiacos graves en un 18 por ciento de los pacientes con prediabetes, en comparación con un 11 por ciento de los pacientes con unos niveles normales de azúcar en la sangre.



El vínculo entre la prediabetes y los eventos cardiacos siguió siendo significativo incluso después de que los investigadores tomaran en cuenta otros factores que podrían tener un rol, como la edad, el sexo, la grasa corporal, la presión arterial, el colesterol, la apnea del sueño, el uso de tabaco y la enfermedad arterial periférica.



"Según nuestros datos, tener prediabetes casi duplicó las probabilidades de un evento cardiovascular adverso importante, que explica 1 de cada 4 muertes en EE. UU.", señaló Michel.



Dijo que es importante que los profesionales clínicos eduquen a los pacientes sobre los riesgos relacionados con el corazón asociados con unos niveles elevados de azúcar en la sangre, y que se considere administrar medicamentos mucho antes o de forma más agresiva. Los pacientes también deben ser informados sobre las formas de reducir su riesgo, que incluyen al ejercicio y a una dieta saludable, apuntó Michel.



El estudio encontró que incluso cuando los pacientes con prediabetes llevaban sus niveles de azúcar en la sangre a la normalidad, seguían teniendo un riesgo más alto de un evento cardiaco que los que no tenían prediabetes ni diabetes.



"Incluso si los niveles de azúcar en la sangre volvían al rango normal, en realidad no cambiaba su riesgo más elevado de sufrir un evento, de forma que prevenir la prediabetes en primer lugar podría ser el mejor método", enfatizó Michel.



Alrededor de 34 millones de estadounidenses (poco más de 1 de cada 10) tienen diabetes, y 88 millones más (más o menos 1 de cada 3) tienen prediabetes, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU.