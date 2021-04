Estos factores podrían provocar un dolor de cuello

The New York Times.



¿Dolor de cuello? Puede provocarlo una mala postura, pero puede que esta no sea la única razón, sugiere una investigación reciente.



El estilo de vida es un factor clave, en particular pasar largos periodos encorvado con los dispositivos portátiles o trabajando con las computadoras. Un equipo de la Universidad de Texas A&M se propuso averiguar qué tan grande es el rol de los factores personales en el dolor de cuello.



Los investigadores llevaron a cabo una serie de experimentos en los que 20 hombres y 20 mujeres sin problemas previos relacionados con el cuello realizaron esfuerzos controlados de cabeza y cuello hasta que se sintieron demasiado cansados para continuar. Esto es similar a lo que sucedería en el lugar de trabajo.

Como era de esperar, los investigadores encontraron que los factores relacionados con el trabajo, como la postura, desempeñaban un papel importante en la determinación de la fuerza y la resistencia del cuello.

El cuello también se cansa



Pero aunque no encontraron diferencias significativas en la resistencia del cuello entre los hombres y las mujeres, el índice de masa corporal (IMC) fue un indicador significativo. El IMC es un estimado de la grasa corporal basado en la estatura y el peso.



Para su sorpresa, la hora del día también afectaba lo bien que el cuello soportaba el esfuerzo sin cansarse.



"Es intuitivo pensar que, a lo largo del día, nuestro cuello se cansa más debido a que lo utilizamos más", dijo Xudong Zhang, investigador principal y profesor de ingeniería industrial y de sistemas. "Aproximadamente a la mitad de los participantes se les hicieron las pruebas durante la mañana y al resto durante la tarde. Además, algunos de los participantes trabajaban durante el día y otros en el turno de noche. A pesar de esto, encontramos el efecto de la hora del día en la resistencia del cuello de forma constante".



Zhang señaló que el dolor de cuello es una de las causas de discapacidad de más rápido crecimiento. Es la cuarta causa principal de discapacidad en todo el mundo, según el Instituto de Medidas y Evaluación de la Salud.



"Nuestro estudio ha señalado una combinación de factores laborales y personales que influyen de forma importante en la fuerza y la resistencia del cuello a lo largo del tiempo", dijo Zhang en un comunicado de prensa de la universidad. "Más importante todavía, dado que se han identificado estos factores, se pueden modificar para que el cuello esté en mejor estado de salud y se evite o disuada el dolor".



Zhang afirmó que los investigadores podrían tener los datos para comenzar a evaluar si los pacientes que se recuperan de las lesiones del cuello están listos para regresar al trabajo en función de si la fuerza y la resistencia de su cuello se encuentra en los niveles normales.



Dijo que los ingenieros y los diseñadores también podrían utilizar los datos para diseñar dispositivos portátiles, como los cascos, que sean menos estresantes para el cuello.