Algunos niños roncan, y esto podría afectar la conducta

The New York Times.



No solo los adultos roncan, y los problemas de conducta en los niños que roncan con regularidad podrían deberse a cambios en la estructura de sus cerebros, señalan los investigadores.



Estudios anteriores han encontrado un vínculo entre roncar con regularidad y problemas de la conducta, como la falta de atención y la hiperactividad, pero esta conexión no se comprende del todo.



Y algunos estudios pequeños han reportado un vínculo entre la apnea del sueño (unas pausas prolongadas en la respiración durante el sueño) y ciertos cambios en el cerebro.

LEA: Cómo detectar el asma en su bebé o niño pequeño



Pero no está claro si estos cambios contribuyen a las conductas en algunos niños con trastornos respiratorios del sueño obstructivos, un grupo de afecciones que se relacionan con los ronquidos y que se caracterizan por la resistencia a respirar durante el sueño.



Para averiguar más, los investigadores analizaron los datos de más de 11,000 niños de 9 y 10 años en Estados Unidos.

Además: Periodontitis y la covid-19, juntas son mortales

Conexión con la conducta



El análisis mostró el vínculo entre los ronquidos habituales (roncar tres o más noches por semana) y los problemas de la conducta. Los roncadores más frecuentes en general tenían una peor conducta, mostró la información de los padres.



El estudio también encontró un vínculo entre roncar con frecuencia y un tamaño más pequeño en múltiples áreas del lóbulo frontal del cerebro, que está implicado en funciones como la resolución de problemas, el control de los impulsos y las interacciones sociales.



Aunque los hallazgos sugieren que las diferencias en los cerebros en los niños que son roncadores habituales podrían contribuir a los problemas de la conducta, se necesita más investigación para confirmar un vínculo causal directo.



El estudio fue realizado por un equipo dirigido por el Dr. Amal Isaiah, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland.



La investigación, que se publicó en la edición del 13 de abril de la revista Nature Communications, fue financiada por el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas (NIDA) de EE. UU. y otras fuentes de los Institutos Nacionales de la Salud.



Los hallazgos sugieren que los trastornos respiratorios del sueño obstructivos son una causa potencialmente reversible de los problemas conductuales, y que se deben evaluar los ronquidos de forma rutinaria en los niños.



Los niños que roncan de forma habitual deben ser remitidos a una atención de seguimiento, que incluya la evaluación y el tratamiento de la obesidad y otras afecciones que contribuyen a los trastornos respiratorios del sueño, o una evaluación para una cirugía con el fin de extirpar las adenoides y las amígdalas, plantearon los autores en un comunicado de prensa del NIDA.