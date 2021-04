¡Las frutas! Salud al alcance de sus manos

Redacción.



¿Sabía que las frutas tienen las mismas calorías independientemente del momento en que se consuman? Las frutas y verduras son alimentos muy nutritivos que aportan color y sabor a nuestra alimentación diaria, además de vitaminas, minerales, fibra soluble y fitonutrientes.



En general, todas las frutas tienen propiedades nutricionales similares, pero su composición puede variar según el tipo. Al igual que con las hortalizas, el consumo diario de fruta se ha asociado a un menor riesgo de enfermedades crónicas.



De hecho, la baja ingesta de frutas y hortalizas ocasiona hasta 3.9 millones de muertes al año en todo el mundo, según indica la Organización Mundial de la Salud (OMS). Su consumo previene enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, obesidad, entre otras. Ayudan a tener una buena visión, una buena digestión y evitan el estreñimiento. También a mantener el peso adecuado.

LEA: El 30% de los niños padecen reflujo gástrico

Es necesario incluir las frutas, sobre todo en el desayuno.





Grandes beneficios



Hay quienes se preguntan cuál es la fruta más completa, pues se considera que la manzana es la mejor para la salud por sobradas razones.



Primero, porque aportan mucha fibra y vitaminas, ambos elementos muy importantes para el cuerpo humano. Concretamente, por cada 100 gramos de manzana existe un total aproximado de 2.4 gramos de fibra y también de potasio. De la misma forma, posee un alto contenido en vitamina C (8 gramos por cada 100), pero es muy importante tener en cuenta que esta se encuentra en la piel de la propia manzana y, por eso, debemos comerla sin pelar.

Además: ¿Qué hacer si los síntomas del covid persisten?

Y qué decir del kiwi. Con un sabor característico, tiene numerosas propiedades que proporciona grandes beneficios para la salud.



El kiwi incluye una cantidad moderada de fibra, tanto soluble como insoluble. La primera reblandece las heces y la segunda acelera el paso de los alimentos a través del intestino, además de agregar volumen a las heces.

La combinación de ambas ayuda a mantener un buen tránsito intestinal y evitar el estreñimiento. Debido a su alto nivel de vitamina C, es un alimento fantástico para mantener el sistema inmune fuerte, sobre todo para aquellas personas que han salido de una operación o se encuentran convalecientes.

Mientras que el arándano no solo es una fruta rica en vitamina C (22 mg por 100), sino que además contiene abundantes antocianos, unos potentes antioxidantes.



Otro alimento que no debería faltar en nuestra despensa es el mango. Desde el punto de vista nutricional, aporta los ácidos tartárico y málico, además, su abundancia de fibras mejora el tránsito intestinal.



Y aunque la uva tiene mucho aporte calórico, es una buena fuente de ácido fólico para las gestantes y de vitamina B6. La guanábana se dice que es la fruta aliada contra el cáncer. Se encarga de desintoxicar el organismo. Además, regula la presión, el sistema nervioso y es buena para tratar la depresión.



Y si lo que busca es disminuir los niveles de colesterol en la sangre es recomendable tomar diariamente dos tazas y media de jugo de toronja.

Función de las frutas según el color



ROJO

Fortalecen la memoria y previenen algunos tipos de cáncer y las infecciones urinarias. Es importante el consumo de tomate, sandía, chile, pimiento, manzanas, entre otras.



MORADO

Retrasan el proceso de envejecimiento y evitan la formación de células que provocan cáncer. Usted los puede encontrar en la berenjena, uvas, remolacha, moras, ciruela.



NARANJA Y AMARILLO

Ayudan a mantener una buena visión y una piel sana, al sistema que nos defiende de las infecciones y en procesos de cicatrización. Ejemplos: zanahorias, piña, melón, naranja, mango y papayas.