Fumadores dicen que estrés por pandemia los incita a fumar más

El estrés relacionado con la pandemia ha hecho que muchos fumadores fumen con una mayor frecuencia, muestra una nueva investigación, mientras que otros fumaban más porque podían hacerlo.



"Trabajar en casa me permite fumar cuando quiera, en lugar de estar en un ambiente libre de humo 8 horas al día", dijo uno de los participantes del estudio a los investigadores.



Cualquiera que sea el motivo, cualquier aumento en el tabaquismo podría poner a estas personas en un mayor riesgo de dependencia, y dificultar que abandonen el hábito, señaló la autora del estudio, Jessica Yingst, profesora asistente de ciencias de la salud pública del Colegio de Medicina de la Universidad Estatal de Pensilvania (Penn State), en Hershey, Pensilvania.

Averiguar por qué las personas están fumando más "puede ayudarnos a identificar una mejor forma de abordar los esfuerzos de cesación durante la pandemia", planteó Yingst en un comunicado de prensa de la Penn State.



"Los nuevos métodos, como la telemedicina, y un aumento en los mensajes de salud pública podrían animar a las personas a dejar de fumar ante la ausencia de los grupos de soporte públicos y otras intervenciones presenciales", sugirió.

En el estudio, Yingst y sus colaboradores del Centro de Investigación sobre el Tabaco de la Penn State preguntaron a 291 fumadores sobre su uso de tabaco antes y durante los primeros meses de la pandemia.

Casi un tercio dijeron que fumaron más durante la pandemia, y citaron factores como el estrés, tener más tiempo libre y el aburrimiento respecto al aumento.



Apenas un 10 por ciento de los fumadores dijeron que fumaban menos durante la pandemia, y apuntaron que se debió a cambios de horario, estar cerca de no fumadores (por ejemplo, niños) y motivos de salud, mostraron los hallazgos.



Casi una cuarta parte de los fumadores dijeron que intentaron dejar de fumar durante la pandemia, y un tercio de ellos afirmaron que la decisión se basada en reducir su riesgo de una enfermedad grave si contraían la COVID-19.



Apenas siete fumadores abandonaron con éxito el uso de tabaco del todo, según el informe, que se publicó en una edición reciente de la revista International Journal of Environmental Research and Public Health.



También se preguntó a los fumadores cómo evaluaban su riesgo de salud durante la pandemia. Más de dos tercios creían que su riesgo de contraer la COVID-19 era igual que el de los no fumadores, pero más de la mitad pensaban que estaban en un riesgo más alto de complicaciones graves con la covid-19.