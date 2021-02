Genes podrían aumentar riesgos de covid en personas con síndrome de Down

The New York Times.



Ciertos factores genéticos de las personas con síndrome de Down podrían aumentar sus riesgos con la covid-19



Estudios anteriores han encontrado que las personas con síndrome de Down tienen 10 veces más probabilidades de fallecer de la covid-19, y los expertos han dicho que deberían incluirse entre los grupos prioritarios para la vacunación.



En el nuevo estudio, unos investigadores españoles examinaron las diferencias genéticas en las personas con síndrome de Down que podrían afectar a su riesgo de infección y enfermedad grave con el SARS-CoV-2, el virus que causa a la covid-19.

Aunque cada célula expresa, o activa, apenas una fracción de sus genes, los investigadores encontraron que las personas con síndrome de Down tienen una expresión un 60 por ciento más alta de un gen llamado TMPRSS2. Activa una enzima que tiene un rol esencial al ayudar al SARS-CoV-2 a entrar en las células humanas.



El gen está ubicado en el cromosoma 21. Las personas con síndrome de Down tienen una copa adicional, completa o parcial, del cromosoma 21, anotaron los autores del estudio.



Gen desencadenante



Los investigadores también encontraron que las personas con síndrome de Down tienen una expresión más alta del CXCL10, un gen que puede desencadenar una secuencia de eventos que conducen a una inflamación fuera de control. Esto hace que el sistema inmunitario del cuerpo ataque a sus propias células pulmonares.



El fenómeno se conoce como tormenta de citoquinas, y es una de las principales causas de hospitalización y muerte en los pacientes con covid-19. Esta expresión más alta del CXCL10 podría hacer que las personas con síndrome de Down sean más susceptibles a complicaciones como la fibrosis pulmonar, sugieren los hallazgos.



Los investigadores también anotaron que las personas con síndrome de Down podrían ser más susceptibles a las infecciones bacterianas después de haber tenido la COVID-19.



Otro hallazgo fue que las personas con síndrome de Down muestran señales de una repuesta de interferones hiperactiva, que es una importante defensa que previene la replicación viral dentro de las células.



Dos de los genes vinculados con la respuesta de interferones se encuentran en el cromosoma 21, según el informe, publicado en una edición reciente de la revista Scientific Reports.



"En conjunto, consideramos que los individuos con síndrome de Down que son mayores de 40 años o que tienen unas comorbilidades específicas son muy médicamente vulnerables, tanto en la etapa de la infección como en el pronóstico una vez comienza la tormenta de citoquinas", comentó en un comunicado del Centro de Regulación Genómica de Barcelona la coautora, Mara Dierssen, que trabaja en el centro.