¿Cuál es la forma más nutritiva de hacer jugos de verduras?

The New York Times.



Los jugos caseros son una forma popular para que las personas conscientes de su salud consuman sus verduras. Pero el método de hacer el jugo plantea una diferencia, sugiere un estudio reciente.



Los investigadores encontraron que tres técnicas distintas (usar una licuadora o un exprimidor de baja o alta velocidad) produjeron bebidas con niveles distintos de antioxidantes y varios compuestos vegetales. Pero cualquiera que espere un simple veredicto sobre la mejor compra no está de suerte.



Los hallazgos sobre los nutrientes fueron mixtos, y no "ganó" ningún dispositivo, según el investigador sénior, Bhimanagouda Patil.



"No estamos haciendo ninguna recomendación sobre cuál es el mejor método", comentó Patil, director del Centro de Mejoras de Verduras y Frutas de la Universidad de Texas A&M.

Antioxidantes



En general, encontró el estudio, ambos extractores superaron a la licuadora respecto a la actividad de los antioxidantes y los fenólicos, un amplio grupo de compuestos vegetales. Los extractores de baja velocidad, en particular, con frecuencia produjeron las concentraciones más altas.



Pero esto también dependía de la verdura en cuestión: por ejemplo, con la col rizada, la extracción a baja velocidad extrajo claramente la mayor cantidad de fenólicos. Pero esto no sucedió con la remolacha ni la zanahoria.



Por otra parte, las licuadoras no siempre quedaron en último lugar. Tuvieron un buen rendimiento con unos compuestos llamados inhibidores de la alfa-amilasa, que ayudan a controlar los niveles de azúcar en la sangre tras una comida.



Además, el estudio evaluó solo un número limitado de compuestos vegetales y de plantas, lo que Patil llamó "la punta del iceberg".



Los hallazgos, publicados en una edición reciente de la revista ACS Food Science & Technology, se basan en análisis de 19 verduras, que incluían varios tipos de remolacha, zanahoria, coliflor, col rizada y nabo.



Se hizo jugo con cada uno usando los tres métodos, que difieren en la forma en que transforman a las verduras sólidas y la cantidad de calor que producen, por ejemplo.



Patil explicó que las licuadoras aplastan a las verduras y crean un jugo más espeso que retiene más fibra. Los investigadores dijeron que ese es el motivo probable de los altos niveles de inhibidores de la alfa-amilasa.



Por otra parte, los extractores centrífugos de alta velocidad pulverizan a las verduras y separan al jugo de la pulpa y la fibra. Los extractores de baja velocidad también eliminan la pulpa y la fibra, pero crean menos calor que los otros dos métodos, en particular las licuadoras, lo que podría explicar los niveles más altos de compuestos vegetales.



"La conclusión es que cada método presentaba un beneficio respecto a los demás", señaló Sonya Angelone, dietista registrada y vocera de la Academia de Nutrición y Dietética (Academy of Nutrition and Dietetics). Angelone no participó en el estudio.



En cuanto al consumo de verduras en general, dijo, los alimentos enteros son una mejor opción que los jugos, porque contienen más fibra intacta.



"La fibra es importante, porque alimenta a las bacterias intestinales buenas que lo mantienen sano", enfatizó Angelone. "Y la mayoría de las personas no comen suficiente fibra para optimizar la salud".



Dicho esto, anotó que los jugos hechos en licuadora retienen más fibra. Y dijo que los jugos pueden ser una forma de consumir algunas porciones de verduras, o de ayudar a "rellenar las lagunas nutricionales".



Pero Angelone añadió que las personas deben limitar los jugos de frutas. "El jugo es sobre todo azúcar, que es rico en calorías sin el beneficio de las vitaminas, minerales, fibra y otros compuestos saludables de las plantas".



Patil dijo que él también es un "decidido defensor" de comer las verduras y las frutas enteras. Pero añadió que si a las personas les desagradan el sabor o la textura de ciertas verduras, consumirlas en forma de jugo quizá les resulte más sabroso.



Y, basándose en estos hallazgos, cualquiera de los tres métodos caseros produce jugos de verduras con "una variedad de compuestos que promueven la salud", observó Patil.



Esto sin duda es mejor que comprar bebidas endulzadas con azúcar, añadió Patil. El estudio fue financiado por el Departamento de Agricultura de EE. UU.