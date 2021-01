Frutas y verduras: conozca su alto contenido nutricional

Redacción.



La fruta es uno de los alimentos más cotidianos y una parte muy importante de la dieta humana. Contienen muchos beneficios como el aporte de vitaminas y nutrientes esenciales y favorecen a la digestión.



Usualmente son utilizadas como merienda ya que producen saciedad y aportan pocas calorías por lo que ayudan a mantener un cuerpo sano y equilibrado.



Debido a todos estos beneficios nutricionales, el consumo de fruta ha crecido a lo largo de los años ya que su uso es muy práctico y versátil. Se puede comer solo y sin ningún tipo de cocción o bien puede acompañar a otras comidas como ensaladas o proteínas, dándoles un toque de frescura.

LEA: Seis meses después sobrevivientes de covid siguen teniendo síntomas



La Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 2021 como el Año Internacional de las Frutas y Verduras (AIFV), con el objetivo de sensibilizar sobre la importancia de las frutas y verduras para la nutrición humana, la seguridad alimentaria y la salud, y para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.





Además: Cinco recomendaciones para dejar de fumar

Ana Cristina Gutiérrez, Asesora Nutricional de Herbalife Nutrition, menciona algunas frutas muy recomendadas debido a su alto contenido nutricional:



• Tomate: es la fruta más consumida del planeta. Su alto contenido en licopeno (antioxidante) ayuda a la prevención del cáncer de próstata en los hombres y al ser una fruta baja en sodio, es recomendada para las personas que sufren hipertensión arterial1. Además, contiene una gran cantidad de vitaminas (B, C, A Y E) 2 y minerales como fósforo, magnesio y potasio.



• Banano: ricos en fibra, carbohidratos, vitaminas, potasio y proteínas. Esta fruta combate el estreñimiento, disminuye la presión arterial, ayuda a que los huesos absorban mejor el calcio y previene calambres musculares luego de ejercitarnos.



•Aguacate: una de las pocas frutas oleosas que contiene grasas monoinsaturadas. Estas grasas, ayudan a reducir los niveles de colesterol malo y triglicéridos y además, es muy consumida por su algo contenido en potasio y fibra, convirtiéndolo también en un alimento aliado de la salud cardiovascular.



•Manzana: es una de las frutas más accesibles y versátiles de todas. Contiene algunos de los elementos más importantes y vitales para nuestro cuerpo, como la sacarosa, la glucosa y la albúmina. También contiene calcio, fósforo, hierro, potasio y vitaminas B y C.



•Naranja: un poderoso antioxidante por la gran cantidad de vitamina C que contiene. Esta fruta, favorece la cicatrización y refuerza el sistema inmunológico. Además, tiene propiedades antiinflamatorias y un bajo índice glucémico.



•Uvas: contienen una gran fuente de manganeso, que además tiene un antioxidante llamado resveratrol. Este antioxidante previene enfermedades del corazón y evita la formación de coágulos en la sangre.