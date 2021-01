Nueva información sobre cómo la covid-19 daña al cerebro

The New York Times.



Una investigación reciente ofrece una explicación novedosa sobre los problemas cerebrales a largo plazo que experimentan muchos pacientes con covid-19.



Muchos pacientes con coronavirus reportan dolores de cabeza y "lagunas mentales" durante semanas o meses después de recuperarse de los síntomas respiratorios. Se ha creído que esos problemas neurológicos persistentes son resultado de daño en las células nerviosas, pero el nuevo estudio sugiere que el virus podría más bien estar atacando a los vasos sanguíneos pequeños del cerebro.



Unos estudios anteriores encontraron que la covid-19 puede provocar inflamación en y alrededor de los vasos sanguíneos de otras partes del cuerpo, de forma que los investigadores decidieron examinar la misma afección en el tejido cerebral de 13 pacientes que fallecieron de covid-19.

Encontraron que los vasos sanguíneos pequeños en el tejido cerebral tenían señales de inflamación y daño en las paredes, pero que había pocas evidencias de daños en las células nerviosas, según el estudio, que se publicó hace poco en línea en la revista New England Journal of Medicine.



Los autores anotaron que la mayoría de los cerebros analizados en el estudio fueron de pacientes con covid-19 que no fueron hospitalizados. Las investigaciones anteriores se han enfocado en pacientes que estuvieron en el hospital durante periodos largo, incluso en ventiladores.



Esos factores pueden dificultar que se determine los impactos directos del virus en el cerebro, explicó el coautor del estudio, el Dr. Daniel Perl, director del Repositorio de Tejido Cerebral de la Universidad de Ciencias de la Salud de los Servicios Armados, en Washington, D.C.



"La covid-19 parece tener una propensión a dañar los pequeños vasos sanguíneos del cerebro, en lugar de las células nerviosas en sí", dijo en un comunicado de prensa de la universidad.



"Estos hallazgos abordan unos conceptos importantes para comprender las manifestaciones neurológicas agudas y persistentes de la COVID-19 en general", añadió Perl. "La pandemia está asolando a las poblaciones tanto civiles como militares, y produce una mortalidad considerable y efectos a largo plazo entre los que se han recuperado de la infección. Los resultados son de interés e importancia para ambas comunidades".