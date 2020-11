¿Es diabético? Le decimos qué comer y qué no  

Redacción



¿Sabía que el consumo de algunos alimentos podrían producirle una subida rápida de la glucosa en la sangre?



Si usted es diabético debe cuidar bien lo que come, pues llevar un estilo de vida saludable le hará mantener el control esta enfermedad.



Los especialistas recomiendan, además del control del azúcar en sangre, mantener niveles normales de colesterol, triglicéridos en sangre y presión arterial.

“Las dietas de los diabéticos deben ser individualizadas, y todo depende de la cantidad de calorías por kilo de peso. Hay que recordar que la diabetes nunca viene sola, siempre viene acompañada de otras enfermedades, y dependiendo de eso se le hace el plan nutricional. Cuidar lo que come es clave para sobrellevar esta enfermedad”, dice Danori Carbajal, especialista en nutrición.



Lo que debe hacer



Para un mejor control de la enfermedad, las personas diabéticas deben potenciar los alimentos con índice glucémico bajo/medio como las legumbres, las verduras y los cereales integrales. Además, debe asegurarse la ingesta de proteínas y controlar el consumo de grasas.



Es importante beber alrededor de dos litros de agua, es decir, entre ocho y diez vasos al día. Esto sirve para conservar la función renal, hidratar la piel y reducir el riesgo de estreñimiento.

El índice glucémico es un valor teórico que orienta sobre la capacidad de un alimento de aumentar la glucosa en sangre.



Para establecerlo se compara el índice de cada alimento con el producido por la misma cantidad de glucosa a la que se le da el valor de 100.



Se considera que los alimentos con un índice superior a 70 tienen un índice glucémico alto y provocarían una subida rápida de glucosa en sangre.



Por el contrario, alimentos con un índice por debajo de 55 provocarían un aumento más bajo y gradual. La fibra también puede ayudar a reducir el riesgo cardiovascular y alcanzar un peso corporal adecuado.





¿Qué se debe evitar?



No es recomendable en la alimentación de personas con diabetes el consumo de alcohol, ya que entorpece la liberación de glucosa por el hígado.



A esto hay que añadir que puede originar hipoglucemias intensas. En el caso de los productos dietéticos, la nutricionista afirma que “es un error pensar que las personas diabéticas pueden consumir libremente los productos etiquetados como tolerados por diabéticos”.



Muchos de esos alimentos se elaboran con fructosa que al ser más dulce que el azúcar común se utiliza en menor cantidad, pero no deja de ser un azúcar.



No habría problema en incluirlos en la alimentación si se conoce su composición y se realiza el cálculo correspondiente.



El paciente diabético puede comer prácticamente de todo en las cantidades prescritas, pero hay que prestar atención a determinados alimentos. Además de una alimentación adecuada y del tratamiento farmacológico, el ejercicio físico moderado también juega un papel importante en las personas diabéticas.

Diabetes en cifras

•Se estima que en 2016 la diabetes fue la causa directa de 1.6 millones de muertes.

•La prevalencia mundial de la diabetes en adultos (mayores de 18 años) ha aumentado del 4.7% en 1980 al 8.5% en 2014. (1).

•El Instituto Nacional de la Diabetes estima que hasta el año pasado había 600,000 mujeres en Honduras con la enfermedad.

•Se puede tratar la diabetes y evitar o retrasar sus consecuencias con dieta, actividad física, medicación y exámenes periódicos.

Para saber

Azúcar

Es indispensable que endulce con edulcorantes no nutritivos y mantenga el equilibrio y puntualidad en las comidas. No deben saltarse las comidas.



Frutas

La manzana, naranja, mandarina, pera, melocotón, albaricoque, sandía, fresa es bueno consumirlas, pero con la piel y bien lavadas.



Mango

Esta fruta no es recomendable porque tiene altos niveles de azúcar, si la come, sea medido.



Leche

Es aconsejable que consuma leche, yogur, quesos frescos y otros lácteos desnatados.

