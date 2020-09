El ejercicio alarga la vida de las personas con diabetes tipo 2

The New York Times.



El ejercicio puede reducir en hasta un tercio el riesgo de morir de manera precoz de una persona que sufre de diabetes tipo 2.



El ejercicio mejora la sensibilidad a la insulina, reduce el riesgo de enfermedad cardiaca, e inhibe la inflamación, señaló el equipo taiwanés de la investigación.



Entre los casi 5,000 hombres y mujeres con diabetes tipo 2, los que tenían un nivel más alto de ejercicio tuvieron un riesgo más bajo de morir durante el periodo del estudio, en comparación con los que no hacían ejercicio, encontraron los investigadores.

LEA: El párkinson, conozca las señales de esta enfermedad



Los que hacían una cantidad moderada de ejercicio tuvieron un riesgo un 25 por ciento más bajo de una muerte temprana, y los que hacían la mayor cantidad de ejercicio tuvieron un riesgo un 32 por ciento más bajo de morir.



El estudio fue realizado por la doctora Yun-Ju Lai y sus colaboradores, del Hospital General de Veteranos de Taichung, de la Rama de Puli, en Nantou, Taiwán.

Riesgo menor



El equipo de Lai usó datos de las Encuestas nacionales de entrevista de salud de 2001, 2005, 2009 y 2013, y de la base de datos de seguro del Seguro Nacional de Salud. Se dio seguimiento a los participantes hasta 2016.



Los resultados del estudio se presentaron hace poco en la reunión virtual de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes (European Association for the Study of Diabetes).



"Entre las personas con diabetes tipo 2, las que tenían una mayor capacidad de ejercicio presentaban un riesgo significativamente más bajo de mortalidad por todas las causas. Los estudios futuros deben investigar el tipo y la dosis de ejercicio que resultan más útiles para fomentar la salud y prolongar la esperanza de vida", señalaron los investigadores en un comunicado de prensa de la reunión.