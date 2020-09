Los niños pueden tener el coronavirus y anticuerpos a la vez, según un estudio

The New York Times.



El nuevo coronavirus y los anticuerpos que lo combaten pueden estar presentes en los cuerpos de los niños al mismo tiempo, encontraron unos sorprendidos investigadores.



"Con la mayoría de los virus, cuando se comienzan a detectar anticuerpos, ya no se detecta al virus. Pero, con la COVID-19, los vemos a ambos", señaló la Dra. Burak Bahar, directora de informática de laboratorio del Hospital Pediátrico Nacional, en Washington, D.C.



"Esto significa que los niños siguen teniendo el potencial de transmitir el virus aunque se detecten anticuerpos", añadió.





Bahar es la autora principal de un estudio que incluyó a más de 6,300 niños que recibieron pruebas del nuevo coronavirus y a 215 pacientes que recibieron pruebas de anticuerpos.

Hallazgos



De esos 215 pacientes, 33 tuvieron resultados positivos tanto del virus como de los anticuerpos. Nueve tenían anticuerpos en la sangre y luego tuvieron un resultado positivo del virus SARS-CoV-2, según los hallazgos, que se publicaron el 3 de septiembre en la revista Journal of Pediatrics.



La mediana de tiempo que pasó hasta que el virus ya no se pudiera detectar fue de 25 días, lo que significa que la mitad tardaron más, y la mitad necesitaron menos tiempo.



La mediana de tiempo hasta la aparición de los anticuerpos fue de 18 días, y la mediana de tiempo para alcanzar unos niveles adecuados de anticuerpos neutralizantes fue de 36 días. Los anticuerpos neutralizantes potencialmente protegen a una persona de la reinfección.



Los investigadores también encontraron que las personas de 6 a 15 años tardaron más en eliminar el virus de su cuerpo (con una mediana de 32 días) que los pacientes de 16 a 22 años (con una mediana de 18 días). Las chicas de 6 a 15 años tardaron más en eliminar el virus que los chicos (con una mediana de 44 días, frente a 25.5 días).



"La conclusión de esto es que no podemos bajar la guardia porque un niño tenga anticuerpos o ya no muestre síntomas", enfatizó Bahar. "El rol continuo de una buena higiene y del distanciamiento social sigue siendo crítico".



La próxima fase de la investigación será evaluar si las personas que tengan tanto el nuevo coronavirus como anticuerpos pueden infectar a los demás. Tampoco se sabe si los anticuerpos significan que una persona sea inmune, ni cuánto tiempo duran los anticuerpos y la protección potencial contra la reinfección, añadió.