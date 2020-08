¿Una aspirina diaria de dosis baja podría acelerar el cáncer en los adultos mayores?  

The New York Times.



Tomar una aspirina diaria de dosis baja podría acelerar la progresión del cáncer en las personas mayores, muestra un nuevo ensayo clínico.



La aspirina diaria duplicó el riesgo de que una persona de a partir de 70 años falleciera de un cáncer en etapa 3, y aumentó el riesgo de muerte asociado con los cánceres en etapa 4 en casi un tercio, según los datos de más de 19,000 personas mayores en Estados Unidos y Australia.



Los pacientes mayores que tomaban aspirina a diario también tuvieron un aumento de más o menos un 20% en el riesgo de que el cáncer se propagara a otros lugares del cuerpo, antes o después del diagnóstico, encontraron los investigadores.



Unas evidencias convincentes de ensayos clínicos anteriores habían encontrado que la aspirina diaria, cuando la toman las personas de mediana edad, podría reducir el riesgo de cáncer, en particular de cáncer de colon, señalaron los investigadores en las notas de respaldo.

Alerta



Pero, en este nuevo ensayo, los investigadores encontraron que a las personas mayores que presentaban cánceres en etapas avanzadas "tendía a irles peor si estaban tomando aspirina", comentó el investigador sénior, el doctor Andrew Chan, director de epidemiología del Centro Oncológico del Hospital General de Massachusetts, en Boston. "Sí sugiere que hay una diferencia potencial en el efecto de la aspirina en los adultos mayores, en comparación con los adultos más jóvenes".



Basándose en estos nuevos hallazgos, las personas mayores deberían hablar en serio con sus médicos antes de comenzar un tratamiento de aspirina diaria de dosis baja, aconsejó el doctor. Frank Sinicrope, especialista en cáncer gastrointestinal de la Clínica Mayo en Rochester, Minnesota.

LEA: Secuelas del covid que marcan a los pacientes que estuvieron graves



"Sin duda, este estudio plantea una preocupación sobre el uso de la aspirina de dosis baja en las personas de a partir de 70 años. Plantea la preocupación sobre el potencial de que esos pacientes mayores desarrollen unos cánceres más avanzados", dijo Sinicrope. "Creo que es algo que deben hablar con el médico, para ver cuál sería el riesgo y el beneficio".



En el ensayo clínico, los investigadores asignaron al azar a personas de a partir de 70 años a tomar 100 miligramos al día de aspirina o un placebo, durante un promedio de casi cinco años. La gran mayoría de los participantes del estudio no tomaban aspirina antes de los 70 años.



De poco más de 19,000 participantes, 981 de los que tomaron aspirina y 952 de los que tomaron el placebo desarrollaron un cáncer durante el periodo de seguimiento.



Cáncer más agresivo



El análisis reveló que la aspirina de dosis baja no se asoció con un riesgo más alto de desarrollar cáncer, apuntó Chan, pero que sí pareció vincularse con un cáncer más agresivo.



"Los científicos han supuesto que la aspirina funciona de la misma forma en todos los individuos, pero el efecto podría ser distinto en los adultos mayores", planteó Chan.



Hay dos teorías sobre por qué existe esta diferencia entre los usuarios de aspirina de mediana edad y los mayores, anotó.



Una es que el beneficio contra el cáncer de la aspirina quizá solo funcione si las personas comienza a tomar aspirina a una edad más temprana. "Cuando la comienzan a tomar a una edad avanzada, tal vez sea demasiado tarde", explicó Chan.



La otra teoría es que los cánceres de las personas mayores son de alguna forma distintos que los de las personas más jóvenes.



"Esos mecanismos del cáncer podrían ser distintos, y tal vez sean menos sensibles a la aspirina que los cánceres de los adultos más jóvenes", sugirió Chan.



Estos resultados fueron una "gran sorpresa" para Peter Campbell, director científico de investigación en epidemiología de la Sociedad Americana Contra El Cáncer (American Cancer Society).



Se necesitan unos estudios de mayor tamaño con más datos de ensayos clínicos para clarificar más esta extraña diferencia entre las personas más jóvenes y las mayores, planteó.



"Estos resultados contradicen a muchos estudios de mayor tamaño que no muestran ningún daño o muestran un beneficio de la aspirina", añadió Campbell.