Cuidado con el glaucoma, un descuido y puede quedar ciego

Unas revisiones oculares regulares son esenciales para las personas con un glaucoma en etapa inicial, muestra un estudio reciente.



El glaucoma es una afección en que el nervio óptico que conecta al ojo con el cerebro se daña. Se desarrolla con lentitud, y afecta primero a la visión periférica. Si no se trata, el glaucoma conduce a la pérdida permanente de la vista.



El glaucoma hace que ver el contraste (las diferencias entre los tonos de la luz y la oscuridad) sea más difícil, de forma que los ojos tienen menos capacidad para detectar los objetos con un contraste bajo. Pero no se sabía si esta pérdida de sensibilidad al contraste en las personas con glaucoma en etapa inicial significaba que veían los objetos de una forma distinta que las personas que no sufren de la enfermedad de los ojos.





Para averiguarlo, investigadores de la Universidad de Bradford, en Reino Unido, evaluaron la sensibilidad al contraste de 20 personas con un glaucoma en etapa entre temprana y moderada.



Los investigadores encontraron que, a pesar de cierta pérdida de la vista, los pacientes con glaucoma veían el contraste detectable igual de bien que las personas sin glaucoma.



Esto sugiere que el cerebro compensa el daño en el nervio óptico provocado por el glaucoma, y podría explicar por qué los pacientes con glaucoma reportan pocos síntomas iniciales de la enfermedad y quizá no soliciten las pruebas hasta que tienen un glaucoma más avanzado, señalaron los investigadores.



"Esto subraya el motivo de que revisarse los ojos con regularidad sea tan importante, de manera que el glaucoma se pueda detectar antes de que se establezca el daño. Concuerda con el hecho de que las personas que tienen glaucoma al principio no reportan ningún síntoma: sus cerebros superan con éxito una pérdida de la visión de contraste", comentó en un comunicado de prensa de la universidad el líder del estudio, Jonathan Denniss, optómetra y profesor.



"Siempre me pareció extraño que todos aceptamos la necesidad de revisiones dentales de rutina para mantener la salud de nuestros dientes y boca, pero que las revisiones oculares de rutina no sean consideradas igual de importantes por la población general. Este es un recordatorio de que debe revisar sus ojos con regularidad, aunque parezca que estén bien", añadió Denniss.