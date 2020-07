Mindfulness: 10 minutos para meditar y concentrarse en lo importante

The New York Times.



¿Siente que un millón de cosas distintas demandan su atención y que está perdiendo el sentido de qué es realmente importante? La práctica de meditación llamada mindfulness (atención plena y consciente) puede ayudarle a centrarse y a volver a concentrarse en lo que es significativo para usted.



Y no le roba un tiempo que ya le falta en su frenético horario. Puede obtener los beneficios en menos tiempo de lo que se lleva tomarse un café.



El mindfulness le enseña a bloquear las distracciones y a reemplazar el estrés y otras emociones negativas con una sensación de bienestar. Esto se logra al enfocarse en el aquí y el ahora, en sus pensamientos y sentimientos presentes, no en preocupaciones sobre el pasado o el futuro. También aprende a aceptar esos pensamientos y sentimientos sin juzgarlos, por ejemplo al etiquetarlos como buenos o malos, correctos o incorrectos.





Practicar mindfulness es más fácil de lo que cree. Al inicio de cada día, podría dedicar 10 minutos a hacer unos cuantos estiramientos de yoga; el yoga incorpora al mindfulness porque le enseña a enfocarse en su respiración a medida que pasa de una postura a otra.



O invierta 10 minutos durante el almuerzo, o en cualquier momento de su día de trabajo, para eliminar el estrés desde la punta de la cabeza hasta los dedos de los pies. Inhale y exhale a medida que se enfoca en cada parte del cuerpo, comenzando por los dedos de los pies y siguiendo hasta la punta de la cabeza.



Para relajarse de noche, piense en un mindfulness "guiado" más formal, quizá en un podcast que pueda escuchar en su smartphone. El Centro de Investigación sobre la Conciencia Plena de la UCLA ofrece guías gratis que comienzan con apenas 3 minutos de duración.



Todos tenemos suficiente tiempo para hacerlo.