Revise su nivel de calcio para prevenir enfermedades cardiovasculares

Miami, EE.UU.



Hacerse una prueba para medir el nivel de calcio en las arterias coronarias es importante para personalizar el tratamiento preventivo de problemas cardiovasculares y ayudar a prescribir adecuadamente las estatinas, señalan dos especialistas en un artículo publicado este lunes en "Mayo Clinic Proceedings".



Los médicos Carl E. Orringer, de la Facultad de Medicina Miller de la Universidad de Miami, y Kevin C. Maki, de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Indiana, coinciden en recomendar esa prueba, fácil, barata y con menos radiaciones que una mamografía.



La prueba, una tomografía computarizada que dura 10 minutos, rastrea las acumulaciones de calcio en las arterias que llevan sangre al corazón y que indican la presencia de la llamada placa coronaria o aterioesclerosis.





Este test está disponible desde hace unos 20 años, pero solo recientemente existen pruebas científicas suficientes para recomendar que se utilice para ayudar a tomar decisiones terapéuticas para prevenir ataques cardiacos y accidentes cerebro vasculares, señalan los dos especialistas.



Riesgo cardiovascular



Orringer y Maki recuerdan que en 2018 varias instituciones, incluida la Asociación del Corazón de EE.UU., recomendaron a los médicos que usen la calculadora de riesgo cardiovascular PCE como guía para decidir si una persona que no padece ateroesclerosis (acumulación de grasas, colesterol y otras sustancias en las paredes de las arterias), debe ser tratada con estatinas.



Con base a los datos sobre los factores de riesgo, la calculadora proporciona estimaciones para un plazo de diez años sobre el peligro de un ataque cardíaco o accidente cerebro vascular entre la población.

La mayoría de las personas de edad media tienen un riesgo intermedio o fronterizo (del 5 al 19,9 %) de padecer esos problemas en un plazo de diez años y a ese nivel se suele plantear o recomendar el tratamiento con estatinas.



La prueba del nivel de calcio es aconsejable en aquello casos en los que la decisión de iniciar el tratamiento con estatinas no está clara después de una discusión entre médico y paciente.



En su artículo, Orriger y Maki citan los resultados de un estudio realizado a personas de distintas etnias usando los factores de riesgo y la prueba de nivel de calcio.



No se detectó calcio en las arterias coronarias en un porcentaje entre el 40 y el 50 % de las personas incluidas en el nivel intermedio o fronterizo, un descubrimiento que obligó a cambiar la clasificación de esas personas para incluirlas en el grupo de riesgo bajo, para el que las estatinas no producen pocos o nulos beneficios.



La prueba del nivel de calcio identificó también a un grupo con resultados altos que sí puede beneficiarse del tratamiento con estatina, señala un comunicado de la Facultad de Medicina Miller de la Universidad de Miami.



Los investigadores subrayan que la prueba del nivel de calcio puede ayudar a prescribir estatinas solo a los pacientes que se pueden beneficiar más de ese tratamiento y evitar la necesidad de riesgos, gastos, seguimiento y visitas médicas a los que es probable que beneficien mínimamente con esa terapia.



Orrigen y Maki mencionan en su artículo el beneficio que podría tener el uso de la prueba de calcio para las mujeres de 50 años en adelante, que se realizan una mamografía al menos una vez al año. EFE