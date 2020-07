La obesidad está provocando aumento de casos de cáncer de próstata

San Pedro Sula, Honduras.



El cáncer de próstata es el tumor más frecuente en el hombre, incluso que el de pulmón y de colon, y, aunque es de lento crecimiento en general, su prevención y detección en fases tempranas aumenta las perspectivas de curación.



Según las estadísticas, cada año se diagnostican 1.2 millones de casos en todo el mundo, y en Honduras no es la excepción.



En 2018 hubo 757 casos, de los cuales 376 perdieron la batalla contra esta enfermedad, la cual tiene un aumento del 2.29% cada año debido al sedentarismo.





El impacto Algunas consecuencias son estrés, la depresión y la baja autoestima. Al enfermar los hombres viven 5 años menos que las mujeres con cáncer.

Con relación a Centroamérica, Honduras registra un menor número de casos, pues Panamá, Costa Rica, Guatemala y El Salvador son los de mayor incidencia.



“El aumento en el índice de masa corporal está provocando que más hombres estén sufriendo de cáncer en la actualidad, aunque uno de los factores más fuertes es el hereditario”, manifestó el internista y oncólogo Alexis Ramírez.



Las pruebas genéticas pueden ayudar a identificar a las personas en riesgo, por lo general hombres que tienen un fuerte historial familiar de cáncer en sus padres o hermanos a una edad muy temprana.



No más machismo



El experto manifestó que la esperanza de vida entre 2025 y 2030 puede ir reduciendo si se continúa con el mismo estilo de vida, por lo que recomendó hacer ejercicio, comer saludable y evitar el tabaco y las comidas procesadas.



“Lastimosamente, el patrón no cambia, los hombres no quieren hacer el examen tacto digital rectal por machismo y porque no quieren sentirse vulnerables ante la familia. El pasado 11 de junio se conmemoró el día mundial de dicha enfermedad.



Puede ser silenciosa



Los médicos saben que el cáncer de próstata comienza cuando algunas células en la próstata se vuelven anormales.

Las mutaciones en el ADN de células anormales causan que estas crezcan y se dividan de manera más rápida que las células normales. Las células anormales continúan viviendo cuando otras células morirían.

La acumulación forma un tumor que puede crecer e invadir el tejido cercano. Además, desprenderse y esparcirse (hacer metástasis) hacia otras partes del cuerpo.



El cáncer de próstata puede no provocar signos ni síntomas en sus primeros estadios.

Sin embargo, si está más avanzado es posible que haya signos y síntomas como:

Los síntomas

-Problemas para orinar.

-Disminución en el flujo de la orina.

-Presencia de sangre en el semen.

-Molestia en la zona pélvica.

-Dolor en los huesos.

-Disfunción eréctil.