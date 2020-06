Cinco medidas saludables para reducir las probabilidades de Alzheimer

The New York Times.



Una combinación de hábitos saludables (por ejemplo, una buena dieta y el ejercicio regular) podría reducir su riesgo de enfermedad de Alzheimer en hasta un 60 por ciento, sugiere un estudio reciente.



Los datos de casi 3,000 personas de Estados Unidos se clasificaron según cinco factores beneficiosos del estilo de vida: una dieta de alta calidad, la actividad física, no fumar, actividades que desafíen al cerebro, y un consumo de alcohol entre leve y moderado.



En comparación con las personas que no tenían ninguno o que tenían solo uno de los factores de estilo de vida saludable, el riesgo de Alzheimer era un 37 por ciento más bajo entre los que tenían entre dos y tres, y un 60 por ciento más bajo entre los que tenían de cuatro a cinco factores de estilo de vida saludable.



"Este estudio observacional ofrece más evidencias sobre cómo una combinación de conductas modificables podría mitigar el riesgo de enfermedad de Alzheimer", comentó en un comunicado de prensa del NIA el Dr. Richard Hodes, director del instituto.



"Los hallazgos fortalecen la asociación entre unas conductas saludables y un riesgo más bajo", según Hodes. También respaldan el valor de unos ensayos clínicos controlados para evaluar de manera directa la capacidad de las intervenciones de ralentizar o prevenir el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer, anotó.



Dallas Anderson es director de programa de la división de neurociencia del NIA. "Este estudio basado en la población ayuda a crear una imagen sobre cómo es probable que unos factores múltiples tengan un rol en el riesgo de enfermedad de Alzheimer", aseguró.



"No es un resultado claro de causa y efecto, pero es un hallazgo firme", explicó Anderson.



A continuación, más información sobre los cinco factores de un estilo de vida saludable que podrían ayudar a su cerebro:



Ejercite el cuerpo: Haga al menos 150 minutos de actividad física entre moderada y vigorosa por semana. El NIA sugiere hablar con el médico sobre las mejores formas de mantenerse activo.



Deje de fumar: La investigación muestra que incluso las personas de a partir de 60 años que han fumado durante décadas mejoran su salud cuando dejan de fumar, según el NIA.Limite su consumo de alcohol. Según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., el consumo moderado es de hasta una bebida al día para las mujeres, y de hasta dos bebidas al día para los hombres.



Tenga cuidado con lo que come: El NIA afirma que mantener la dieta MIND, que es un híbrido de la dieta mediterránea y la DASH (por las siglas en inglés de métodos dietéticos para detener la hipertensión), ofrece beneficios. Se enfoca en alimentos de origen vegetal asociados con la prevención de la demencia.



Ejercite su cerebro: Manténgase intelectualmente implicado al mantener a su mente activa. Lea, juegue, tome un curso o aprenda una nueva habilidad o pasatiempo.