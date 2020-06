¿Por qué siempre un gemelo es más sensible que el otro?

The New York Times.



Las personas muy sensibles podrían deber más o menos la mitad del incremento en sus sentimientos a los genes, sugiere un estudio británico con gemelos.



Los investigadores observaron a parejas de gemelos idénticos y de mellizos de 17 años para medir qué tanto las diferencias en la sensibilidad se debían a los genes o al ambiente.



Si bien los gemelos idénticos comparten los mismos genes, los mellizos no, de forma que es más probable que los hallazgos entre los gemelos idénticos sean genéticos que ambientales, explicaron los investigadores.



El estudio encontró que un 47 por ciento de las diferencias en la sensibilidad se debía a la genética, y que un 53 por ciento era ambiental.



"Sabemos por investigaciones anteriores que alrededor de un tercio de las personas están en el extremo alto del espectro de la sensibilidad. En general se ven afectados con una mayor fuerza por sus experiencias", señaló el líder del estudio, Michael Pluess, profesor de psicología del desarrollo de la Universidad de la Reina María, en Londres.



"Como sabemos que esta sensibilidad se debe en igual medida a la biología y al ambiente, es importante que las personas acepten su sensibilidad como una parte importante de quiénes son y que la consideren una fortaleza, no solo una debilidad", comentó en un comunicado de prensa de la universidad.



Pluess apuntó que esta fue la primera vez que los investigadores han podido cuantificar qué tanto de la diferencia se puede explicar mediante la genética.

Cargas de estrés



El estudio incluyó a más de 2,800 gemelos, de los cuales 1,000 eran idénticos. Los participantes respondieron a preguntas sobre qué tan sensibles eran.



"Si un niño es más sensible a las experiencias negativas, quizá se estrese o se ponga ansioso con una mayor facilidad ante las situaciones difíciles", dijo la coautora Elham Assary, investigadora postdoctoral de la Reina María.



"Por otro lado, si un niño tiene una mayor sensibilidad a las experiencias positivas, quizá responda más a una buena crianza o se beneficie más de las intervenciones psicológicas en la escuela. Lo que nuestro estudio muestra es que todos estos distintos aspectos de la sensibilidad tienen una base genética", aseguró en el comunicado.



Los investigadores también observaron otros rasgos de la personalidad, como la apertura, la meticulosidad, la amabilidad, la extroversión y el neuroticismo. Encontraron vínculos genéticos compartidos entre la sensibilidad, el neuroticismo y la extroversión, pero no con ningún otro rasgo.