¿Diabetes Mellitus? Siga estos cuidados

Redacción.



Mantén lo más que puedas tu tranquilidad, ya que las posibilidades de infección existen y el estado emocional es un aliado o un enemigo en el control de tu enfermedad.

Ahora más que nunca cuida la disciplina en tu calidad de vida en alimentación, ejercicio, distracción, reposo, etc.

Mántente en contacto y comunicación cercana con el médico que cuida de tu salud, especialmente de tu diabetes.



Adquiere actitudes amigables y un poco obsesivo-compulsivas, con el apoyo de tus familiares, en hábitos como por ejemplo el lavado de manos frecuente de no menos de 20 segundos.





El vacunarte contra la influenza puede prevenir varias formas de gripe y eso te mantendrá más sano.

Ten mucho cuidado de no convivir con personas que tengan signos de enfermedades respiratorias como tos, estornudos, etc.



Mantén tu sana distancia y sé muy cauteloso de no tener contacto físico con ellos.

Es muy importante redoblar el esfuerzo en el control de tu glucosa, ya que, si te contagiases, se vuelve más desafiante tu cuidado: cuando los niveles de glucosa están elevados, estás propiciando e incitando a la infección, pues los virus y las bacterias tienen mucho combustible para crecer.





Bien hidratadas

Las personas diabéticas pueden ser más propensas a la deshidratación, especialmente cuando aumenta la glucosa en la sangre, por lo que es importante mantenerte bien hidratado.

Es probable que, si tú te controlas con medicamentos orales, pudieras requerir insulina si tu médico así lo considera, por lo cual pídele que te dé una capacitación suficiente al respecto.



Los consumibles para el monitoreo de la glucosa son fundamentales (tiras reactivas y glucómetro), cuida que tengas suficientes y sigue las indicaciones de tu médico.

Recuerda que las complicaciones ya con la enfermedad son más frecuentes y severas en pacientes diabéticos.