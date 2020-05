Influenza puede ser más mortal que coronavirus, afirma especialista

Ciudad de México.



Pese a que el coronavirus se ha convertido en emergencia mundial, el virus de la influenza es hasta 10 veces más letal, por lo que se debe prestar atención "independientemente de otras enfermedades respiratorias circulantes", dijo este martes un experto en México.



En entrevista con Efe, Julio González Aguirre, miembro de la Sociedad Nacional de Neumología y Cirugía de Tórax, aseveró que la influenza sigue siendo "sumamente frecuente" pese a que en mayo termina la temporada de la misma.



Recordó que hasta ahora se ha visto que la mortalidad del coronavirus es cercana al 1 %, mientras que la de la influenza puede ser de hasta 13 %, dependiendo de la región en la que se presente.





Todo México registra hasta el momento 51.633 casos positivos y 5.332 fallecimientos por coronavirus.

Reconocer los síntomas



El internista y neumólogo destacó que si bien ahora toda la atención está centrada en las infecciones por coronavirus, no se debe desatender a los pacientes que se contagian de influenza pues, de no tener la atención pertinente, es probable que pierdan la vida.



Aseveró que es muy común confundir los síntomas de influenza con los del resfriado común y por ello muchos pacientes llegan de manera tardía a la consulta, lo que "puede ocasionar complicaciones graves e incrementar las tasas de contagio, sobre todo a familiares con enfermedades crónicas".



Recordó que el tiempo que transcurre entre la aparición de los síntomas y el inicio del tratamiento antiviral es vital, por lo que es recomendable que el paciente sea tratado durante las primeras 48 horas de la aparición de la enfermedad.



Lamentó que aunque actualmente existe una vacuna para proteger a la población de la influenza, todavía en algunos sectores de la población existe resistencia para aplicarla.



"Desgraciadamente existe todavía mucha ignorancia y desconocimiento al respecto. Creen que la vacuna los enfermará, lo cual no es cierto", indicó.



De acuerdo con la Secretaría de Salud, durante la temporada de influenza 2019-2020, que inicia en octubre y culmina en mayo, en México se han reportado 6.344 casos positivos de influenza y 369 defunciones.



González hizo énfasis en la importancia de identificar los síntomas, los cuales consisten principalmente en fiebre, tos, dolor de garganta, secreción o congestión nasal, dolores musculares y de cabeza, así como fatiga intensa,



Además de mantener las medidas de prevención como lavarse las manos frecuentemente, cubrirse boca y nariz al toser o estornudar con pañuelos; auto aislarse rápidamente en caso de malestar, fiebre u otros síntomas gripales; evitar el contacto con personas enfermas y evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. EFE