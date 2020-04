Identifican 36 tipos de coronavirus que viven en murciélagos

The New York Times.

Los murciélagos y los coronavirus han tenido una evolución conjunta durante millones de años, informan unos investigadores.



En un nuevo estudio, los investigadores compararon distintos tipos de coronavirus que viven en 36 especies de murciélagos que se encuentran en islas de la parte occidental del Océano Índico y en las áreas costeras de Mozambique, una nación africana.



Los investigadores descubrieron que un 8 por ciento de todos los murciélagos que evaluaron portaban coronavirus, y que los distintos grupos de murciélagos tenían sus propias cepas únicas de coronavirus.



"Encontramos que hay una profunda historia evolutiva entre los murciélagos y los coronavirus", señaló el coautor del estudio, Steve Goodman, biólogo de campo del Museo Field de Chicago.





"Desarrollar una mejor comprensión sobre cómo los coronavirus evolucionaron puede ayudarnos a crear programas de salud pública en el futuro", explicó en un comunicado de prensa del museo. Todos los animales tienen virus que viven en su interior.

Descubrimiento

Los murciélagos, y varios grupos más de mamíferos, son portadores naturales de los coronavirus. Esos coronavirus no parecen ser dañinos para los murciélagos, pero pueden plantear una amenaza para otros animales si hacen el salto entre especies, apuntaron los investigadores.



Hay un número inmenso de coronavirus distintos, y la mayoría no infectan a los seres humanos, que se sepa, ni plantean una amenaza conocida.



Los coronavirus portados por las tres docenas de especies de murciélagos de este estudio son distintos que el que provoca la COVID-19, pero aprender sobre los coronavirus en los murciélagos en general podría mejorar la comprensión sobre el coronavirus que provoca la pandemia actual, según los autores del estudio.



Los investigadores también enfatizaron que aunque los murciélagos portan coronavirus, no se les debe hacer daño ni sacrificar de forma selectiva en un intento erróneo de proteger a la salud humana.



"Hay abundantes evidencias de que los murciélagos son importantes para el funcionamiento del ecosistema, ya sea para la polinización de las flores, la dispersión de las frutas, o el consumo de los insectos, sobre todo insectos que son responsables de la transmisión de distintas enfermedades en los humanos", añadió Goodman.



"Las cosas buenas que hacen por nosotros superan a cualquier punto negativo potencial", enfatizó.