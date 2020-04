Intente superar el duelo que le dejó el COVID-19

Redacción.



A diario se habla mucho del coronavirus, que si la economía está caída, que no hay implementos en los hospitales o si la vacuna ya está por salir, pero ¿usted se ha puesto a pensar en el dolor de los familiares que perdieron a un ser querido?

Si usted está atravesando este duelo siga estos consejos.



No debe culparse.

Si ha perdido a alguien cercano por el Covid-19 y no ha podido prestar la ayuda que quisiera, no debe fustigarse por ello, ya que las circunstancias mandan y su dolor es totalmente comprensible. Es bastante normal que sienta rabia, impotencia o frustración, pero no debe culparse por ello. Con el tiempo se dará cuenta de que no podía hacer nada por la situación anormal en la que se encuentra todo el planeta.



Debe compartir sus sentimientos.

Es bastante normal que si muere algún ser querido durante este confinamiento se pregunte a todas horas por qué ha tenido que morir solo o si ha sufrido mucho.

Es bueno que ante ello no atraviese ese momento solo y lo comporta con la gente que quiere, el compartir los sentimientos y las emociones es muy importante para que pueda pasar el duelo y no se sumerja en un posible estado depresivo.



No murió solo.

Aunque usted no estuviera ahí, debe pensar en todo momento que su familiar no murió del todo solo, ya que tendría alrededor una serie de profesionales que habrían hecho todo lo posible por poder salvarle. Es bastante doloroso para cualquier persona el pensar que un ser querido pueda morir en una cama de un hospital sin gente cercana que lo quiera de verdad.



Debe acudir a un profesional.

Si ve que no es capaz de superar el duelo y se siente mal desde el punto de vista emocional es aconsejable el acudir a un profesional que le ayude a superar tal problema. La psicología online te puede ayudar a superar tan amargo momento y hacer que vayas afrontando poco a poco la realidad.



El duelo hay que pasarlo.

El duelo es un momento de la vida realmente difícil para cualquier persona, sobre todo en estas fechas de confinamiento. Se trata de un camino lento y tortuoso que requiere su tiempo, por lo que no debe tener prisa. Es normal sentirse destrozado, pero con el paso del tiempo irá poco a poco recuperándose.



Mirar al futuro. Aunque ahora sea todo muy duro y difícil de sobrellevar, los días irán pasando y tendrá que fijarse objetivos y mirar al futuro.