Ocho formas efectivas para evitar que el coronavirus invada su casa

The New York Times.



Una variedad de suministros de limpieza del hogar podrían ser efectivos contra el nuevo coronavirus, señalan los expertos.



"No hay muchos estudios científicos que hayan preguntado cuáles son los agentes desinfectantes más efectivos para usar contra [el nuevo coronavirus] porque su descubrimiento es tan reciente", comentó Siobain Duffy, profesora asociada de ecología de la Universidad de Rutgers en New Brunswick, Nueva Jersey, y experta en virus emergentes. "Entonces, los científicos están dando por sentado que lo que funciona contra otros coronavirus puede funcionar contra este".





Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. recomiendan la desinfección diaria de las superficies que se tocan con frecuencia, como las mesas, los pomos de las puertas, los interruptores de la luz, las encimeras, los manubrios, los escritorios, los teléfonos, los teclados, los grifos y los lavamanos, además del uso de detergente o jabón y agua en las superficies sucias antes de desinfectarlas.





Qué hacer



1.- Si alguien de su familia tiene síntomas gripales, piense en desinfectar regularmente los objetos de su casa, dado que se ha mostrado que el nuevo coronavirus sobrevive 16 horas en el plástico.



2.- Nunca use agentes distintos de limpieza a la vez. Algunas sustancias del hogar, si se mezclan, pueden crear gases peligrosos y tóxicos.



3.- Si usa lejía, cloro, use un cuarto de taza de lejía por cada galón (casi 4 litros) de agua fría, pero asegúrese de seguir las instrucciones de la etiqueta. Haga la solución de lejía diluida según sea necesario y úsela en un plazo de 24 horas, ya que su poder desinfectante se reduce con el tiempo, apuntaron Duffy y Schaffner.



4.- Los artículos no porosos, como los juguetes de plástico, se pueden meter en lejía durante 30 segundos. Las superficies del hogar que no se dañan con la lejía deben tener una exposición de 10 o más minutos.



5.- Las soluciones de lejía o cloro maltratan la piel, así que no las use como sustituto para el lavado de manos y/o el desinfectante de manos.



6.- Muchas formas de alcohol, como el alcohol de fricción, pueden matar a los gérmenes. Puede diluir el alcohol con agua (o con aloe vera para producir desinfectante de manos), pero asegúrese de mantener la concentración de alcohol en alrededor de un 70 por ciento para eliminar a los coronavirus, dijeron Duffy y Schaffner.



Las soluciones de alcohol al 70 por ciento deben permanecer en las superficies durante 30 segundos (incluso en los teléfonos celulares) para asegurarse de que maten a los virus. El alcohol puro (al 100 por ciento) se evapora demasiado rápidamente para ese uso.



A diferencia de las soluciones de lejía, las soluciones de alcohol seguirán siendo potentes siempre y cuando se cierren de forma hermética entre los usos. Pero una solución de alcohol al 70 por ciento con agua maltrata a las manos, y no se debe usar como sustituto para el lavado de manos y/o el desinfectante de manos, advirtieron Duffy y Schaffner.



7.- El peróxido de hidrógeno en general se vende en concentraciones de alrededor de un 3 por ciento. Se puede usar así, o diluido en una concentración del 0.5 por ciento, para un uso efectivo contra los coronavirus en las superficies. Se debe dejar en las superficies durante un minuto antes de limpiarlo.



8.- Las sustancias naturales, como el vinagre y el aceite del árbol del té, no se recomiendan para combatir a los coronavirus.