Los niños criados por los abuelos son más propensos a aumentar de peso

The New York Times.

Los abuelos pueden ser una mala influencia para el peso de los niños, señalan unos investigadores.



Esa es la conclusión de un análisis de 23 estudios realizados en Estados Unidos y ocho países más por un equipo de la Escuela Brown de la Universidad de Washington, en St. Louis.



El estudio encontró que los niños que eran cuidados por sus abuelos tenían casi un 30 por ciento más de probabilidades de tener sobrepeso o ser obesos.



Si bien abuela y abuelo quizá tengan buenas intenciones, pueden afectar al peso de sus nietos de varias formas, incluyendo los hábitos alimenticios, la actividad física y las percepciones de lo que constituye un estilo de vida saludable, según los investigadores.

Influencias negativas



"Como aportan sabiduría, enseñan las tradiciones, proveen orientación y crean recuerdos, con frecuencia los abuelos pueden dejar un legado que sus nietos apreciarán y del que se beneficiarán toda la vida", aseguró el autor principal, Ruopeng An, profesor asistente.



"Pero en el cuidado de los abuelos también podría haber algunas influencias negativas, y no se deben pasar por alto", agregó en un comunicado de prensa de la universidad.



Una de esas influencias negativas afecta a la dieta y los hábitos de ejercicio de los niños.

"La idea de que 'mientras más grande, más sano' todavía es relevante", dijo An.



Algunos abuelos podrían animar a sus nietos a comer más y con más frecuencia, y ofrecer dulces y alimentos fritos como forma de mostrar su amor, apuntó.



"De hecho, en algunas culturas, los abuelos también podrían ser más propensos a excusar a sus nietos de la realización de las tareas del hogar, una forma clave de actividad física", añadió An.



Dijo que le sorprendió que los estudios (de Estados Unidos, Reino Unido, China, Japón y cinco países más) mostraran tendencias similares en distintas culturas.



"Para muchos abuelos, la riqueza y estar bien alimentados es valioso y deseable, porque experimentaron hambre y pobreza en la juventud, algo que podrían transmitir a sus nietos que, al contrario, están luchando contra un mundo de pantanos alimentarios y porciones de tamaños siempre crecientes", apuntó An.