El yoga podría estimular al cerebro, dicen los estudios

The New York Times.



¿Busca una forma de mejorar su memoria, controlar sus emociones y mejorar su capacidad de realizar varias tareas de forma simultánea?



Un nuevo estudio con escáneres del cerebro quizá sea justo el incentivo que necesita para que el yoga encabece su lista de asuntos pendientes de Año Nuevo.



La revisión de 11 estudios publicados encontró un vínculo entre los movimientos, la meditación y las prácticas de respiración del yoga y un aumento en el tamaño de áreas clave del cerebro.

Esas áreas están implicadas en el pensamiento claro, la toma de decisiones, la memoria y la regulación de las emociones.





"La ciencia apunta a que el yoga es beneficioso para una función cerebral saludable, pero necesitamos más estudios de intervenciones, rigurosos y bien controlados, para confirmar estos hallazgos iniciales", señaló Jessica Damoiseaux, coautora de un estudio y profesora asistente de gerontología y psicología de la Universidad Estatal de Wayne, en Detroit.



La revisión, publicada en la revista Brain Plasticity, encontró que los beneficios para el cerebro del yoga son muy similares a los del ejercicio aeróbico. El motivo no está claro. Hace falta más estudio, sostuvieron los autores.

Escánares cerebrales



"El yoga no es aeróbico por naturaleza, así que debe haber otros mecanismos que conducen a esos cambios en el cerebro", apuntó en el comunicado de prensa la autora principal, la doctora Neha Gothe. "Hasta ahora, no tenemos evidencias para identificar cuáles son esos mecanismos".



Gothe es directora del Laboratorio de Fisiología del Ejercicio de la Universidad de Illinois, en Urbana-Champaign.



Cinco de los 11 estudios usaron imágenes del cerebro antes y después de que unos principiantes siguieran un régimen de al menos una sesión de yoga por semana durante 10 a 24 semanas. Todos participaron en un régimen llamado hatha yoga.



Otros estudios compararon los escáneres cerebrales de los practicantes de yoga con los de personas que nunca habían hecho yoga.



Colectivamente, los estudios apuntaron a un vínculo entre el yoga y un aumento en el tamaño del hipocampo del cerebro. El hipocampo, que está implicado en la memoria y el aprendizaje, se encoge con la edad y es la primera parte del cerebro afectada por el Alzheimer y la demencia.



El yoga también pareció ampliar la amígdala, un área del cerebro implicada en las emociones; la corteza prefrontal, que está implicada en la planificación y la toma de decisiones; y la corteza cingulada, que tiene un rol importante en la regulación de las emociones, el aprendizaje y la memoria.



Se encontró que a los practicantes de yoga también les iba mejor en pruebas del rendimiento mental, observó el equipo del estudio.

Se desconocen los efectos

El doctor Thomas Vidic, neurólogo del Hospital General de Elkhart, en Elkhart, Indiana, que no participó en el estudio, dijo que los hallazgos no le sorprendieron.



"Ha habido numerosos estudios que muestran que la actividad física y mental es útil [y] probablemente necesaria para mantener la función del cerebro", señaló.



Pero, por ahora, "no podemos diferenciar cuál aspecto del yoga causa estos efectos, [pero] sería fácil plantear que el yoga combina tanto a la mente como al cuerpo, y por eso puede activar varias vías", añadió Vidic.



¿Deben las personas que nunca se han sentido atraídas por el yoga pero que quizá deseen los beneficios potenciales para el cerebro darle una oportunidad?



"El yoga no es para cobardes", afirmó. "Es una disciplina seria y dentro de ese concepto hay una estimulación física y cognitiva significativa".



Y recuerde que no se convertirá en un experto de la noche a la mañana. Pero Vidic dijo que se puede ser un entusiasta desde el primer día.



"Creo que todo el mundo debe encontrar una actividad que sea física y mentalmente estimulante", planteó. "Y para muchos, el yoga es una actividad magnífica".