Fotos y videos de luces intermitentes provocan ataques a los epilépticos

Washington, Estados Unidos.



Un grupo que lucha contra la epilepsia en Estados Unidos presentó una denuncia penal después de que su cuenta de Twitter fuera bombardeada con imágenes que podrían causar ataques en los epilépticos.



La Fundación para la Epilepsia dijo que los tuits, con gifs que contenían "luces intermitentes o estroboscópicas", fueron dirigidos a su cuenta de la red social durante el Mes Nacional de Concientización sobre la Epilepsia, y podrían haber provocado ataques en la minoría de epilépticos vulnerables a tales imágenes.





PARA SABER La epilepsia es un trastorno provocado por el aumento de la actividad eléctrica de las neuronas en alguna zona del cerebro. La persona afectada puede sufrir una serie de convulsiones o movimientos corporales incontrolados de forma repetitiva. A esto se le llama "ataque epiléptico"

"Si bien la población de personas con epilepsia fotosensible es pequeña, el impacto puede ser bastante grave. Muchos ni siquiera saben que tienen fotosensibilidad hasta que tienen una convulsión", dijo Jacqueline French, directora médica y de innovación de la Fundación para la Epilepsia en un comunicado.





La exposición a "luces intermitentes a ciertas intensidades o ciertos patrones visuales" puede desencadenar convulsiones en aproximadamente el 3% de quienes sufren de epilepsia fotosensible, dijo la fundación.





EN DETALLE Una alternativa o complemento al tratamiento puede ser una dieta rica en grasas y baja en hidratos de carbono y proteínas. Esta dieta especial se llama cetogénica, porque dichos alimentos, una vez ingeridos y asimilados, se convierten fácilmente en una sustancia química que se llama cetona.

"Estos ataques no son diferentes a que una persona lleve una luz estroboscópica a una convención de personas con epilepsia, con la intención de inducir convulsiones y, por lo tanto, causar un daño significativo a los participantes", dijo la directora de defensa legal de la fundación, Allison Nichol.



En 2017, John R. Rivello, de 29 años, fue arrestado por cargos federales de haber tuiteado intencionalmente una luz estroboscópica cegadora al periodista Kurt Eichenwald, quien ha hablado abiertamente de su epilepsia y también es crítico del presidente Donald Trump.



Eichenwald tuvo un ataque y fue encontrado en el piso de su oficina por su esposa. El diario The New York Times informó que Rivello se declararía culpable de asalto agravado en una audiencia judicial programada para enero. AFP