Conozca cuánto tiempo tarde el cerebro en reconocer una canción favorita

Redacción



Le sucede a todo el mundo. Tocan una canción conocida en la radio, y de repente se acuerda de cada nota y cada palabra.



Ahora, una investigación reciente ha determinado exactamente cuánto tiempo las personas tardan en reconocer esa melodía favorita: apenas de 0.1 a 0.3 segundos.



El estudio incluyó a cinco hombres y a cinco mujeres que proveyeron una lista de cinco canciones conocidas que asociaban con buenos recuerdos.



Entonces, los investigadores eligieron una de las canciones de cada participante y la emparejaron con una canción que tenía un tempo, una melodía, una armonía, unas voces y una instrumentación similares, pero que los participantes no conocían.

Las pruebas



Se reprodujeron 100 trozos de canciones (de menos de un segundo) al azar a cada participante, tanto de la canción conocida como de la que no conocían. Los investigadores monitorizaron la actividad eléctrica en el cerebro y el diámetro de la pupila (una medida de la activación) de los participantes mientras escuchaban los trozos de las canciones.



El reconocimiento de una canción fue revelado inicialmente por la dilatación de la pupila, que es probable que se asociara con una mayor activación desencadenada por la canción familiar, seguido por actividad cerebral relacionada con la recuperación de los recuerdos, según el estudio, que se publicó en la edición en línea del 30 de octubre de la revista Scientific Reports.



Un "grupo de control" de personas que no conocían ninguna de las canciones usadas en el estudio no mostró diferencias en las respuestas a ninguna de las canciones, señalaron los investigadores del Instituto del Oído del Colegio Universitario de Londres.



"Nuestros resultados demuestran que el reconocimiento de la música conocida ocurre de una forma sorprendentemente rápida", aseguró la autora sénior del estudio, Maria Chait, en un comunicado de prensa de la universidad.



"Estos hallazgos apuntan a un circuito temporal muy rápido, y son coherentes con el profundo efecto que las canciones muy familiares tienen en nuestra memoria", añadió Chait.



"Más allá de la ciencia básica, comprender la forma en que el cerebro reconoce las canciones conocidas es útil para varias intervenciones terapéuticas basadas en la música", planteó.



"Por ejemplo, hay un creciente interés en aprovechar la música para llegar a los pacientes con demencia en quienes la memoria de la música parece estar bien conservada a pesar de un fallo por lo demás sistémico de sus sistemas de memoria", explicó Chait.



"Precisar la vía y los proceso neurales que respaldan a la identificación de la música podría ofrecer una pista para comprender la base de este fenómeno", concluyó Chait.