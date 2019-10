El humo de segunda mano podría hacer daño a los ojos de los niños

Redacción.

Fumar cerca de los niños podría dañar su vista, dado que sus ojos todavía están en desarrollo, sugiere un estudio reciente.



Hace mucho que el humo de segunda mano se ha vinculado con aumentos en los riesgos de cáncer y accidente cerebrovascular en los adultos, y con el asma, las infecciones pulmonares y el síndrome de muerte súbita del lactante (SMSL) en los niños, según la Sociedad Americana Contra El Cáncer (American Cancer Society). Ahora, hay que añadir el riesgo de cambios en el ojo que podrían provocar problemas de la vista en los niños.



En específico, los investigadores de Hong Kong encontraron que los niños expuestos al humo de segunda mano tenían un adelgazamiento de la coroides, una capa de tejido que contiene minúsculos vasos sanguíneos que nutren al ojo.





Riesgos Humo de corriente indirecta: proviene del extremo de un cigarrillo encendido, pipa o cigarro (puro), o del tabaco que se quema al fumar. Este tipo de humo tiene concentraciones más elevadas de agentes que causan cáncer (carcinógenos) y es más tóxico que el humo que el fumador exhala. Además, contiene partículas más pequeñas que el humo que exhala el fumador. Estas partículas más pequeñas facilitan su acceso a los pulmones y las células del cuerpo.

"Nuestros resultados sugieren un efecto nocivo potencial del humo de segunda mano en la salud y el desarrollo oculares de los niños", advirtió el investigador principal, el doctor. Jason Yam, profesor asociado de oftalmología y ciencias visuales en la Universidad China de Hong Kong.



Un resultado posible del adelgazamiento es la maculopatía, una pérdida progresiva de la visión central, por lo general en ambos ojos, señaló.



Pero este estudio no prueba que el humo de segunda mano haga que la coroides (membrana del globo del ojo) adelgace, solo que ambas cosas están vinculadas.



En el estudio, Yam y sus colaboradores midieron el grosor de la coroides en 1,400 niños, de 6 a 8 años, algunos de los cuales habían sido expuestos al humo de segunda mano.





Preocupante En los niños, posiblemente está vinculado a:

Linfoma

Leucemia

Cáncer de hígado

Tumores cerebrales

Encontraron que los niños expuestos al humo de segunda mano tenían una coroides más fina que los demás.



El grado de adelgazamiento se relacionó de forma directa con la cantidad de humo de segunda mano a la que se expusieron los niños, dijo Yam. La exposición al humo de un cigarrillo al día se vinculó con un adelgazamiento de alrededor de un micrón, encontraron los investigadores. Un micrón equivale a una millonésima de un metro.



En promedio, los niños expuestos al humo de segunda mano tenían coroides que eran 8 micrones más finas en el centro y de 6 a 7 micrones más finas en los bordes que los niños que no habían sido expuestos.



Los padres que fumaban también tenían unas coroides más finas, encontró el equipo de Yang.



Los hallazgos son preocupantes, según la doctora Luxme Hariharan, oftalmóloga pediátrica del Hospital Pediátrico Nicklaus, en Miami. Las edades de 6 a 8 años son una etapa clave en el desarrollo de la vista, advirtió.



"Cuando se cumplen los 10 años, los cambios pueden ser permanentes", dijo Hariharan. "Cualquier anomalía puede provocar un problema permanente en la vía visual mientras se forma, por lo que este grupo de edad es clave".



Aunque no esté probado que el humo de segunda mano provoque daños permanentes en los ojos, es mejor que los niños no se expongan, enfatizó Hariharan.



"En general, probablemente no sea una buena idea que nuestros hijos se expongan", dijo. "Pero todavía debemos observar las relaciones causales exactas".



Hariharan anotó que la exposición al humo de segunda mano pone a los adultos en riesgo de degeneración macular asociada con la edad y otros problemas de la vista. Este estudio apunta a que tampoco se puede descartar la posibilidad de daños en los ojos de los niños, añadió.



"Debemos proteger a los niños, así que animaría a los padres y a las familias a tener cuidado", planteó Hariharan.