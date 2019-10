¡No las dejes solas! Apoya la lucha contra el cáncer

San Pedro Sula, Honduras.

La detección de cáncer en una fase avanzada y la falta de diagnóstico y tratamiento son problemas que están provocando que más mujeres mueran, pero usted haga la diferencia y súmese a la lucha, pues solo en 2015 esta enfermedad arrebató la vida de 571,000 mujeres en el mundo.

Octubre es el mes conmemorativo, por ello muchas empresas hacen promociones en favor de quienes padecen este mal. No pierda tiempo y contribuya con estas causas que tienen como fin equipar y dotar de medicamentos centros de atención como la Liga contra el Cáncer y Funhocam.





Actividades benéficas



Comisariato Los Andes

Regalarán 403 mamografías.

Será una cada hora durante todo el mes.

En las cajas registradoras, redes sociales.



Avon

Una Caminata Rosa en el bulevar de Los Caminantes.

Fecha y hora: sábado 19 de octubre a las 4:00 pm.

Categorías:

Corredor Pro y Caminantes. El primer lugar de la categoría Corredor Pro será premiado con un boleto aéreo San Pedro Sula- Panamá vía Copa Airlines y 2 noches de alojamiento en hotel Radisson Decapolis.



Pikn Party

BAC credomatic y Estilo

Stella Artois

Jueves 17 de octubre a las 7:00 pm a beneficio de Funhocam.



Bloom brunch for a cause: By Estilo

Claro, Stella Artois y Banco de Occidente. Sábado 19 de octubre a las 10:00 pm en el Hyatt Place a beneficio de la Liga contra el Cáncer.

Liga contra el cáncer

Descuentos en mamografías



Cemesa

Descuentos en mamografías



Lady Lee

En la venta de productos seleccionados en su tienda donarán un porcentaje a la Liga.



Wendys

Apoyo con la venta del cono rosa.



Molinero Harinero

Descuentos en harinas La Rosa y el Gallo, un porcentaje será destinado a la Liga contra el Cáncer.



Mediscan, Guamilito

Siempre Mujer 21+

Ultrasonido de mamas

Ultrasonido pélvico

Precio L800

Siempre Mujer 31+

Ultrasonido mamas

Ultrasonido pélvico

Ultrasonido abdomen superior

L1,200

Siempre Mujer 41+

Ultrasonido de mamas

Ultrasonido endovaginal

Ultrasonido abdomen superior

Mamografía digital

Densitometría ósea

L2,300



Mediscan Plazo Río

Ultrasonido de mamas

Ultrasonido pélvico

Ultrasonido tiroides

L1,725