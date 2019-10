10 aplicaciones en línea súper efectivas para bajar esas libras de más

San Pedro Sula, Honduras.

Usted dice que no puede ir al gimnasio ni pagar su propio entrenador personal, pero desea que le hagan una rutina personalizada. Quizá no sea una misión imposible.



¿Por qué no piensa en el entrenamiento físico en línea con su computadora, teléfono inteligente o tableta, y un pccvrofesional del ejercicio del otro lado? Hay casi tantas oportunidades de este tipo como hay ejercicio en sí.

Algunos sitios en línea https://www.ictiva.com/

https://instafit.com/

https://www.runtastic.com/blog/es/

Endomondo

Myfitnesspal

Entrenamiento de 7 minutos

Nike+ running

Skimble Entrenador Personal

Sports Tracker

Runkeeper

Algunos sitios web ofrecen ejercicio en vivo con comunicación bidireccional en que el instructor lo observa y puede ofrecerle correcciones que pueden tener un costo, pero los hay gratuitos también.





Otros ofrecen rutinas personalizadas que usted sigue a través de una videoteca o una aplicación si quiere fortalecer sus glúteos, hacer cintura o bajar peso en general. Aunque son ejercicios en línea, la disciplina es indispensable, de lo contrario no verá resultados.

Aplicaciones llevan reporte de progreso



Muchos registran sus progresos y actualizan su rutina según sea necesario. Algunos proveen consultas mensuales mediante llamadas telefónicas o videoconferencias, o retroalimentación cuando usted envía una sesión de ejercicio grabada, y responden a sus preguntas mediante mensajes de texto.

PREOCUPANTE: El 52% de los hondureños tienen sobrepeso



Antes de bajar una aplicación o pagar por un entrenador en línea pida referencias y lea los comentarios en los medios sociales, no solo los testimoniales publicados en el sitio web. Tenga cuidado con las promesas poco realistas. Compare los costos de las distintas compañías para saber qué obtendrá por su dinero.



El entrenamiento en línea no es adecuado para todos, sobre todo si está fuera de forma o tiene problemas médicos. Pero incluso así, podría ayudar durante la segunda etapa de un plan de aptitud física después de obtener una evaluación en persona y una rutina de ejercicio.