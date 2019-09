Ser piel oscura no lo protege de los dañinos rayos del sol

Redacción.

Las personas con la piel oscura no necesitan usar protector solar es un mito potencialmente letal, advierte una experta.



“Es común que la gente piense que la piel negra no se daña, lo que significa que la piel siempre estará bien. No tendrá arrugas ni necesita protector solar si tiene una piel con mucha melanina; pero esto simplemente no es verdad”, comentó Jenna Lester, dermatóloga de la Universidad de California, en San Francisco (UCSF).



Un exceso de sol puede provocar problemas en las personas con la piel oscura, como la hiperpigmentación y el melasma (manchas oscuras), y la piel oscura no protege de los rayos ultravioleta del sol, que pueden provocar cáncer de piel. Creer lo contrario resulta letal, explicó.





¡A cuidase! Busque lugares con sombra; no se exponga

-Proteja su piel con ropa manga larga

-Úntese bloqueador solar

-Colóquese un sombrero

-Use lentes de sol que bloqueen los rayos UV

-Evite las camas bronceadoras y las lámparas de sol

-Proteja a los niños del sol

-Su piel necesita vitamina D.

“El melanoma, la forma más peligrosa del cáncer de piel, es menos común entre las personas de color; pero tienen una tasa de mortalidad mucho más alta por su causa”, advirtió Lester.



Tómelo en cuenta



“Esto tiene que ver con esta información errónea sobre la piel más oscura. Quizá ni sepan que el cáncer de piel es una posibilidad”, anotó en un comunicado de prensa de la universidad.



Un ejemplo del riesgo es Bob Marley, la leyenda de la música que murió con apenas 36 años por una forma agresiva de melanoma que afecta sobre todo a las personas de color.



Los afroamericanos tienen las tasas más bajas de supervivencia al melanoma de todos los grupos raciales de Estados Unidos. Esto se debe a que, en los negros, es más probable que el melanoma se diagnostique en una etapa más avanzada, cuando es mucho más difícil de tratar.



Aparte de tomar precauciones para protegerse del sol, las personas de color deben conocer las señales de advertencia del cáncer.