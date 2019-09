¿Quiere evitar la diabetes o el cáncer? coma más frutas y verduras

Redacción



La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que en todo el mundo las dietas insalubres y la falta de actividad física están entre los principales factores de riesgo para la salud.

Actualmente, las personas consumen más alimentos hipercalóricos, grasas, azúcares libres y sal/sodio y no comen suficientes frutas, verduras y fibra dietética, como, por ejemplo, cereales integrales.



Lea las siguientes recomiendaciones para llevar una vida saludable.





Comer al menos 400 gramos o cinco porciones de frutas y verduras al día reduce el riesgo de desarrollar enfermedades no transmisibles y garantiza una ingesta diaria suficiente de fibra dietética. Qué debe hacer: - Incluya verduras en todas las comidas, como zanahorias o brócoli. - Como refrigerio puede comer frutas frescas y verduras crudas, recuerde que los vegetales son bajos en calorías, aportan minerales, vitaminas y fibras.

Estudios de la OMS indican que la mayoría de las personas consumen demasiado sodio a través de la sal y no consumen suficiente potasio. La consecuencia es hipertensión arterial, que, a su vez, incrementa el riesgo de enfermedad coronaria y accidente cerebrovascular. Qué debe hacer: - Aminorar la cantidad de sal y de condimentos ricos en sodio (por ejemplo, salsa de soja, salsa de pescado y caldo) al cocinar y preparar alimentos. - No ponga sal o salsas ricas en sodio en la mesa. - Limite el consumo de refrigerios salados. - Los alimentos enlatados contienen altas cantidades de sodio.

4 grasas

Reduzca el consumo total de grasa a menos del 30% de la ingesta calórica diaria, eso contribuye a prevenir el aumento insalubre de peso entre la población adulta, aconseja la Organización Mundial de la Salud.

Limite el consumo de grasas saturadas a menos del 10% de la ingesta calórica diaria, el consumo de grasas trans a menos del 1% y sustituya las grasas saturadas y las grasas trans por grasas no saturadas, en particular grasas poliinsaturadas.



Qué debe hacer:

- Cocine al vapor o hierva en vez de freír.

- Reemplace la mantequilla, la manteca de cerdo y la mantequilla clarificada por aceites ricos en grasas poliinsaturadas, por ejemplo, los de soja, canola, maíz y girasol.

- Incluya productos lácteos desnatados y carnes magras o quite la grasa visible de la carne.

- Limite el consumo de alimentos horneados o fritos..